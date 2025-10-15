JARDIM

Essas plantas de jardim devem ser podadas até o fim de outubro para terem o crescimento 'máximo'; veja quais

O segredo para um jardim exuberante está em um corte simples. Veja quais espécies podar para ter mais saúde e flores no verão

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:42

Garanta um rebrote vigoroso: as 5 espécies de jardim que se beneficiam de uma poda estratégica antes do fim do mês Crédito: Freepik

A chegada do calor sinaliza uma etapa essencial para o cuidado do seu jardim. Uma poda de ajuste, feita agora em outubro, é a ferramenta certa para impulsionar o crescimento vigoroso de algumas espécies, maximizando a produção de flores e folhas nos meses à frente. É uma técnica simples com grande impacto.

Este cuidado de primavera não se aplica a todas, mas é vital para cinco espécies específicas. Saber quais são e o momento exato para intervir garante que suas plantas não apenas cresçam mais fortes, mas também resistam melhor ao clima quente e seco que está por vir.

Portanto, utilize o clima de transição para o sucesso do seu jardim. A combinação de temperaturas mais altas com boa umidade acelera o processo de cicatrização e rebrote. A poda bem executada concentra a energia da planta, fortalecendo a estrutura e o preparando-a para enfrentar o pico de calor sem grandes perdas de vitalidade.

A estratégia por trás da poda em outubro

Outubro é o ponto de partida para o ciclo de crescimento mais intenso da primavera-verão. A umidade e o calor aceleram o metabolismo vegetal. Portanto, podar agora é um movimento inteligente que direciona toda a seiva e nutriente da planta para a formação de novos galhos, mais produtivos.

Além disso, você está preparando suas espécies para a exigência hídrica e nutricional do verão. Com menos massa foliar desnecessária, a planta se hidrata de maneira mais eficiente. Em suma, o corte na primavera melhora a ventilação e previne pragas e fungos.

1. Hibisco: para um show de cores

O hibisco está entre os que mais agradecem a poda de outubro. Ao remover os ramos que estão velhos e emaranhados, você força o surgimento de novos brotos. Em outras palavras, essa renovação garante uma floração abundante e que se estenderá por muito mais tempo.

O ideal é retirar cerca de 33% da planta, mantendo seu esqueleto principal intacto. Aproveite e elimine galhos que se cruzam e folhas que estão amareladas, o que ajuda na arquitetura da planta e assegura uma copa compacta e mais bonita.

2. Lavanda: menos lenha, mais perfume

A lavanda, se não for podada, adquire um aspecto lenhoso e perde sua beleza. Outubro é a época certa para essa faxina, promovendo a renovação dos ramos e incentivando as brotações laterais, mais cheias de perfume.

É fundamental cortar acima de folhas que estejam saudáveis. Contudo, evite atingir galhos muito próximos à base, pois a brotação pode não ocorrer. Por conseguinte, sua planta mantém o formato desejado e libera muito mais daquele aroma inconfundível.

3. Manjericão: o corte que preserva o sabor

Para o manjericão, a poda de outubro não é apenas estética. Cortar os ponteiros evita que a planta floresça antes do tempo, o que amarga as folhas. O corte estimula o crescimento lateral, o que a deixa mais cheia.

O procedimento é muito fácil: simplesmente faça o corte logo acima de um par de folhas que estão vigorosas. Dessa forma, a planta cresce com mais volume, tornando-se mais produtiva e oferecendo folhas frescas e aromáticas para todas as suas receitas.

4. Sálvia: mantendo a forma e a vitalidade

A sálvia, com seu crescimento acelerado na primavera, exige um controle. Outubro é ideal para conter esse volume e incentivar a ramificação de maneira controlada, o que garante a vitalidade da espécie.

Faça a remoção de galhos em excesso e realize podas leves no topo dos ramos para estimular o surgimento de novos. Além disso, elimine as folhas que estiverem quebradiças. Essa manutenção aumenta a vida útil e garante um estoque de folhas aromáticas para você.

5. Roseira: uma poda leve para o esplendor

Ainda que a poda mais drástica seja reservada ao inverno, um ajuste em outubro é crucial para as roseiras. Retire galhos secos ou mal posicionados para canalizar a energia da planta diretamente para os botões que estão em formação.