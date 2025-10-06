Acesse sua conta
Tarot do Dia: carta da Temperança pede equilíbrio para os signos de Áries, Libra e Aquário nesta segunda (6)

Arcano maior alerta para a importância de autocontrole, paciência e harmonia nas relações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 00:01

Tarot: carta A Temperança
Tarot: carta A Temperança Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (6), a carta que guia o Tarot do Dia é a Temperança, arcano maior que representa moderação, serenidade e a busca pelo ponto de equilíbrio. A energia não favorece pressa nem atitudes impulsivas, mas sim a sabedoria de unir extremos e encontrar harmonia em meio ao caos. O dia pede calma, diálogo e autocontrole.

O recado da Temperança ganha força para três signos específicos que sentirão a energia de forma mais intensa: Áries, Libra e Aquário.

Áries

A tendência natural de agir no impulso pode levar o ariano a tomar decisões precipitadas ou se envolver em discussões desnecessárias. O recado do Tarot é claro: respire antes de reagir e escolha palavras com cautela. A Temperança pede que você canalize a energia de fogo em ações construtivas, evitando atritos.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Libra

Como signo regido pela balança, Libra sente de forma especial a presença da Temperança. O desafio é não se perder tentando agradar a todos, mas sim manter o próprio centro. O Tarot aconselha a buscar equilíbrio interno antes de tentar mediar conflitos externos. O dia é ideal para acordos e ajustes, desde que você não esqueça de se posicionar.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário

Para Aquário, a carta traz um lembrete de que intensidade não precisa ser sinônimo de conflito. O dia pode trazer provocações emocionais, mas a Temperança orienta a transformar essa força em sabedoria. O silêncio e a observação serão ferramentas poderosas para evitar desgastes e fortalecer laços.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

No aspecto espiritual, a carta pede que todos busquem práticas de interiorização. Seja meditação, oração ou simplesmente momentos de silêncio, a conexão com a própria essência será a chave para atravessar o dia em paz.

