Tarot do Dia: carta da Temperança pede equilíbrio para os signos de Áries, Libra e Aquário nesta segunda (6)

Arcano maior alerta para a importância de autocontrole, paciência e harmonia nas relações

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 00:01

Tarot: carta A Temperança Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (6), a carta que guia o Tarot do Dia é a Temperança, arcano maior que representa moderação, serenidade e a busca pelo ponto de equilíbrio. A energia não favorece pressa nem atitudes impulsivas, mas sim a sabedoria de unir extremos e encontrar harmonia em meio ao caos. O dia pede calma, diálogo e autocontrole.

O recado da Temperança ganha força para três signos específicos que sentirão a energia de forma mais intensa: Áries, Libra e Aquário.

Áries

A tendência natural de agir no impulso pode levar o ariano a tomar decisões precipitadas ou se envolver em discussões desnecessárias. O recado do Tarot é claro: respire antes de reagir e escolha palavras com cautela. A Temperança pede que você canalize a energia de fogo em ações construtivas, evitando atritos.

Libra

Como signo regido pela balança, Libra sente de forma especial a presença da Temperança. O desafio é não se perder tentando agradar a todos, mas sim manter o próprio centro. O Tarot aconselha a buscar equilíbrio interno antes de tentar mediar conflitos externos. O dia é ideal para acordos e ajustes, desde que você não esqueça de se posicionar.

Aquário

Para Aquário, a carta traz um lembrete de que intensidade não precisa ser sinônimo de conflito. O dia pode trazer provocações emocionais, mas a Temperança orienta a transformar essa força em sabedoria. O silêncio e a observação serão ferramentas poderosas para evitar desgastes e fortalecer laços.

