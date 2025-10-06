Daniele Hypólito revela sabotagem e diz que bebeu água da privada durante competição

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 06:00
A ex-ginasta Daniele Hypólito relembrou um episódio marcante e doloroso vivido durante sua trajetória esportiva. Aos 40 anos, ela revelou que, em uma das competições de ginástica, foi sabotada por colegas de equipe que trocaram sua garrafa por água retirada da privada.
“Já trocaram a minha água por água da privada para eu tomar, e eu continuo falando com essa pessoa”, contou Daniele durante participação em um reality show. A atleta afirmou que, apesar da gravidade da situação, escolheu não guardar ressentimentos. “Eu não guardo raiva de ninguém. Fora daqui já fizeram coisas muito piores para mim”, disse.
A ex-ginasta também falou sobre os traumas que carrega da época em que competia profissionalmente. “Ninguém gosta de castigo. Só tem três anos que eu não sou atleta profissional. Às vezes o castigo me remete a coisas que eu passei na ginástica”, revelou.
Com uma carreira marcada por conquistas e superações, Daniele Hypólito também tem usado suas experiências para denunciar os excessos e o ambiente de pressão a que muitos atletas foram submetidos no passado. Suas declarações ecoam em meio ao debate sobre o impacto psicológico do alto rendimento e a importância de uma estrutura mais humana e acolhedora no esporte.