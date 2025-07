VIVA OS NOIVOS

Rodrigo Melim se casa com namorada após 10 anos juntos

Ex-Melim celebrou união com festa íntima; vestido da noiva levou 355 horas para ser feito

Heider Sacramento

Publicado em 2 de julho de 2025 às 09:42

Rod Melim se casa com a namorada, Joyce Crédito: Divulgação/Brunini

O cantor Rodrigo Melim, ex-integrante da banda Melim, subiu ao altar com Joyce, sua companheira de longa data, na última terça-feira (1º). Juntos há uma década, o casal celebrou a união em uma cerimônia íntima com clima de conto de fadas. “Vamos completar 11 anos juntos e nada melhor do que essa festa tão linda para recomeçar mais um ciclo”, disse Joyce à revista Quem. >

Para o grande dia, a noiva usou um vestido-conceito criado por Stephanie Cachapuz. A peça foi inspirada em uma borboleta vista de cima e contou com mais de 500 aplicações bordadas à mão, totalizando cerca de 355 horas de trabalho. O modelo ainda recebeu 400 plumas e ganhou destaque na cerimônia.>

Rod Melim se casa com a namorada, Joyce 1 de 7

O cachorro do casal, Kaike, também teve seu momento de brilho com uma gravata-borboleta feita sob medida. A atriz Lívian Aragão, amiga dos noivos, marcou presença no evento e celebrou a união nas redes sociais.>