NOVO MOMENTO

Ex-Malhação fala sobre OnlyFans e diz não se arrepender

Gabriel Fuentes afirma que fase com conteúdo adulto ficou no passado e comemora novos projetos na TV e no teatro

Heider Sacramento

Publicado em 2 de julho de 2025 às 08:20

Gabriel Fuentes encerra fase no OnlyFans e foca na atuação Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriel Fuentes, ex-ator de “Malhação", afirmou que não se arrepende de ter produzido conteúdo adulto para o OnlyFans. Segundo ele, foi apenas uma fase, que agora já está superada. >

Aos 30 anos, Gabriel Fuentes voltou a falar sobre seu período produzindo fotos e vídeos nus para o OnlyFans. Em entrevista à revista Quem, ele foi direto: “Não me arrependo de ter criado conteúdo adulto, jamais. Foi um momento da minha vida e já passou, como tudo na vida”.>

Longe da TV Globo há alguns anos, o ator retornou recentemente para uma participação em "Dona de Mim" e se prepara para estrear em novos projetos. “Sou um artista com mil facetas. Esse foi um momento em que estive ali, feliz, grato, mas agora é outra fase”, disse.>