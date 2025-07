TÉRMINO

Ex de Preta Gil rebate críticas sobre abandonar cantora com câncer: 'Durmo em paz'

Ex-marido da cantora reagiu a comentários após assumir novo relacionamento

Elis Freire

Publicado em 7 de julho de 2025 às 17:57

Rodrigo Godoy e Preta Gil Crédito: Reprodução

Ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy assumiu um relacionamento com a carioca Rhuana Rodrigues neste final de semana, reacendendo o debate sobre o término do influenciador com a cantora após ela descobrir um câncer em 2023. Nas imagens, o novo casal aparece aos beijos comemorando a vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes da Fifa.>

Os comentários contrastaram o clima de romance das fotos com forte presença de críticas a Rodrigo, apontando que ele abandonou Preta durante um momento delicado, quando ela deu início ao tratamento contra o câncer no intestino. Os dois foram casados por oito anos e, no período em que o fim da relação foi anunciada, o personal foi flagrado com Ingrid Lima, ex-estilista de Preta, que teria sido o pivô do fim da relação. >

Rodrigo Godoy assumiu nova namorada 1 de 3

A decisão da separação foi tomada enquanto a filha de Gilberto Gil estava internada na UTI, o que indignou os fãs. >

Na publicação, críticas duras à postura de Godoy foram feitas pelos usuários: “A torcida deve ter uma decepção de ter um torcedor como você que abandonou a mulher com câncer no momento que ela mais precisou!”, escreveu um seguidor. >

Irritado, Rodrigo rebateu as mensagens com xingamentos. “Se fuder, frouxo! Vem aqui com fake escrever merdinha. ‘Blah blah blah fez isso’. ‘Blah blah blah fez aquilo’. Vocês não sabem de porra nenhuma! Toma conta da tua vida, babaca!”, escreveu. >

Ele foi perguntado ainda sobre a tranquilidade de deitar à noite depois da decisão. “Se tivesse esse amor todo pela Preta Gil, seria mais humano. Será que quando vai dormir, dorme em paz?”. Rodrigo, então, disparou: “Durmo muito em paz, bem pra caralho… pronto. Dúvida sanada!”>