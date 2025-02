PREOCUPAÇÃO E FÉ

Filha de Juliano Cazarré adoece, e família pede orações: 'Orem por ela'

Maria Guilhermina, de dois anos, nasceu com uma rara condição cardíaca e apresenta sinais de infecção

A stylist Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, recorreu às redes sociais nesta para pedir orações pela filha, Maria Guilhermina, de dois anos. A menina, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, enfrenta desafios desde o nascimento, passando por internações e cirurgias. >