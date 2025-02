SEPARAÇÃO?

Wanessa curte show sem Dado, e rumores de término aumentam

Cantora foi vista com amigos no show de Shakira, enquanto ator compartilha reflexão sobre recomeços

Os rumores sobre o fim do relacionamento entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella ganharam força após a cantora ser vista na noite de terça-feira (11) no show de Shakira, no Rio de Janeiro, sem a presença do namorado. De acordo com informações do portal LeoDias, amigos próximos ao casal afirmam que o romance chegou ao fim. >