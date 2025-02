NOVELA MEXICANA

Lembra desse clássico? Veja como matar a saudade e assistir Maria do Bairro

Novela foi exibida seis vezes pelo SBT e está disponível para o público

Se você tem DNA de noveleiro, com toda certeza você já assistiu a um dos maiores clássicos da teledramaturgia mundial: Maria do Bairro. A trama estrelada por Thalía foi gramada em 1995, mas foi exibida pela primeira vez no Brasil em 1997.

Um fenômeno, a novela conta a história de Maira do Bairro, uma jovem órfã que trabalha como catadora de lixo. Ela é adotada e apadrinhada por Fernando de la Vega, um homem riquíssimo. No começo, a menina é desprezada e, com o tempo, passa a ser aceita pela família e casa com Luís Fernando, um dos filhos do dono da mansão.