PROJETO POLÊMICO

Andressa Urach anuncia inauguração de própria igreja com 12 mulheres trans como obreiras

Influenciadora fez anúncio através de suas redes sociais

A ex-Fazendeira ainda revelou que o objetivo com o conteúdo realizado com as mulheres trans é levar a produção para o Guinness World Records. "Queremos ser a maior gravação digital com criadoras trans já feita! É um orgulho participar de algo tão inclusivo e inovador. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento histórico. Vamos juntos quebrar barreiras!", confessou.>