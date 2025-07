TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (02/7)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, está de volta nesta quarta-feira (02/7) com um divertido e clássico da animação: “ Shrek Terceiro ”. A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília.>

A interrupção da Sessão da Tarde nos dias segunda (30) e terça (01/07) ocorreu devido à Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que tem ocupado a grade da emissora com transmissões ao vivo dos jogos. Para preencher a programação, a Globo decidiu exibir a reprise do final da novela “Garota do Momento” na segunda-feira, antecipando-a para 14h40.>