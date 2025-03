LUXO

Como artistas do K-pop e K-drama impulsionam marcas globais de moda

Nomes como Jin, do BTS, e outros ícones da Hallyu estão dominando as passarelas e campanhas, redefinindo tendências e estratégias de marketing

M Márcia Luz

Gabriela Cruz

Publicado em 16 de março de 2025 às 02:10

Park Seo-joon, Jennie, Jungkook e Rosé: embaixadores de grifes de luxo Crédito: reprodução

As estrelas do K-pop e do entretenimento coreano se tornaram figuras indispensáveis no mundo da moda, assumindo papéis de destaque como embaixadoras globais de grifes de luxo. Entre elas, as integrantes do Blackpink estão entre as mais influentes, cada uma representando marcas icônicas que refletem seus estilos individuais.>

Jisoo foi nomeada embaixadora global da Dior em 2020, representando tanto as linhas de moda quanto de beleza da marca. Seu vínculo com a grife francesa tem sido fortalecido por aparições em desfiles e campanhas de alto perfil. Além disso, também é embaixadora global da Cartier, estrelando campanhas para a renomada joalheria e reforçando sua imagem sofisticada no universo fashion.>

Jennie, por sua vez, mantém uma relação icônica com a Chanel desde 2018, quando foi escolhida como embaixadora global ainda sob a direção de Karl Lagerfeld. Apelidada de “Human Chanel” por seus fãs, a cantora traduz a essência moderna e sofisticada da maison francesa.>

Jennie usa Chanel, Rosé com joias Tiffany & Co., Lisa veste Louis Vuitton e Jisoo usa Cartier Crédito: reprodução

Rosé fez história ao se tornar a primeira embaixadora global da Yves Saint Laurent em 59 anos, estabelecendo uma relação próxima com o diretor criativo Anthony Vaccarello. Além disso, desde 2021, representa a Tiffany & Co., estrelando campanhas luxuosas para a joalheria.>

Já Lisa foi embaixadora global da Celine de 2020 até 2024, quando encerrou sua parceria com a marca e passou a representar a Louis Vuitton. Sua chegada à maison francesa foi celebrada pelo diretor artístico Nicolas Ghesquière, que destacou sua ousadia e carisma. Além disso, Lisa mantém sua colaboração com a Bulgari, iniciada em 2020, consolidando-se como um dos maiores ícones da moda de luxo.>

Cada integrante do grupo tem milhões de seguidores no Instagram, onde compartilham campanhas, bastidores de viagens e turnês, além de seu dia a dia vestindo peças das marcas que representam, reforçando assim sua conexão com as labels.>

New Jeans para Calvin Klein Crédito: reprodução

Além do Blackpink, outras artistas do K-pop também conquistaram espaço no universo do luxo. Karina, líder do grupo aespa, foi anunciada como embaixadora da Prada, fortalecendo o vínculo entre a marca italiana e o estilo futurista que o grupo representa. Outro fenômeno recente é o grupo NewJeans, cujas integrantes foram escolhidas como embaixadoras de grandes grifes de luxo, além de representarem globalmente a Calvin Klein, demonstrando a força das novas gerações de artistas.>

O crescente impacto do K-pop na moda se reflete no aumento do número de idols, atrizes e atores que assumem esses papéis estratégicos. Segundo a Reuters, mais de 30 deles foram nomeados embaixadores de marcas de luxo no último ano, consolidando a conexão entre o mundo do entretenimento e as grandes casas de moda. Com públicos massivos e engajados, essas artistas não apenas vestem as grifes, mas ajudam a redefinir tendências e expandir mercados.>

Eles também brilham na moda

O cantor Jin chegando ao desfile da Gucci em Milão Crédito: Reprodução

A chegada do cantor Jin, do BTS, ao desfile da Gucci, na última semana de moda de Milão, demonstrou a força de um embaixador sul-coreano para uma marca de moda nos dias atuais. A aglomeração de jornalistas, fotógrafos, a presença massiva de fãs e a propagação de notícias e posts na internet mencionando o desfile são algumas das consequências geradas pela presença do artista nos eventos da marca. Mas não para por aí: o valor agregado para a marca gera lucros imensos. Um look usado por ele, seja no dia do desfile ou em outras atividades, é capaz de esgotar em minutos, justificando as cifras de um contrato milionário.>

Para o artista, os benefícios também são muitos. No caso de Jin, do BTS, o convite para ser embaixador global da Gucci, logo após sua dispensa do exército, em junho de 2024, o colocou ainda mais em evidência nos mercados fora da Ásia e trouxe novos contratos com outras marcas, como Laneige (beleza), Alo (moda confortável) e Fred (joalheria).>

J-Hope usa Louis Vuitton no evento beneficente Le Gala des Pièces Jaunes, em Paris Crédito: Reprodução

O burburinho semelhante ocorreu no mês de janeiro, quando J-Hope, outro integrante do BTS e embaixador da Louis Vuitton, visitou uma loja da marca em Paris e marcou presença no desfile da coleção masculina, na véspera de sua primeira apresentação solo nos palcos após a dispensa do exército, no evento beneficente Le Gala des Pièces Jaunes. O rapper também é parceiro da grife suíça de relógios Audemars Piguet. Em vídeos e fotos, é fácil vê-lo usando as peças das marcas.>

Mercado movimentado

Outros membros do BTS, que já eram embaixadores de grandes grifes, mesmo estando ainda no serviço militar, seguem sendo citados como ícones de estilo: Suga (Valentino), Jimin (Dior e Tiffany), RM (Bottega Veneta), V (Celine e Cartier) e JungKook (Calvin Klein). Outros idols, atores e atrizes sul-coreanos seguem os mesmos passos e também movimentam o segmento da moda. Quem lembra da aparição do ator Jung Hae In no evento da Dolce & Gabbana, em Milão, no mês de janeiro? As fãs marcaram presença na entrada e ele, vestido com um terno da grife, até pulou uma grade para cumprimentar o público, sendo notícia em todo o mundo.>

V usa Celine, RM no desfile da Bottega Veneta, Jimin veste Dior, Jungkook na campanha da Calvin Klein e Suga pra Valentino Crédito: reprodução

Vale lembrar que algumas grifes chegam a ter mais de um representante da Coreia do Sul em seus catálogos, como a Calvin Klein, que conta em sua nova campanha com as belezas das integrantes do grupo New Jeans, além de Mingyu (vocal e visual do Seventeen) e Cha Eun Woo (ator e membro do grupo Astro).>

Mingyu (vocal e visual do Seventeen) para Calvin Klein e Park Bo Gum para a Celine Crédito: reprodução

Semanas de moda

A ligação com o país asiático é tão estreita que algumas empresas estão investindo alto para instalar suas lojas mais luxuosas em Seul, como fez a Celine, no final do ano passado, inaugurando sua flagship com duas presenças luxuosas: os embaixadores V, do BTS, e o ator Park Bo Gum, celebrado atualmente com a estreia da série Se a Vida Lhe Der Tangerinas, ao lado da cantora e atriz IU (Netflix).>

Jun-Ho Lee, Cha Eun-woo e Park Seo-joon Crédito: reprodução

Quem acompanha as semanas de moda internacionais viu todo o frisson causado recentemente, em Paris, com as participações do idol Mingyu, do Seventeen, embaixador global da Dior, na primeira fila; além do cantor e ator Cha Eun Woo, no desfile da Yves Saint Laurent, e da presença do cantor Félix, do grupo Stray Kids, na passarela de apresentação da coleção de outono-inverno da Louis Vuitton, marca da qual é embaixador desde 2022. >

Stray Kids: Donatella Versace com Hyunjin e Félix usando Louis Vuitton Crédito: reprodução

Estes são apenas alguns casos entre as inúmeras parcerias entre artistas da Coreia do Sul e o mundo da moda, que já vem acontecendo há algum tempo e hoje praticamente todos os grupos têm representantes de marcas famosas entre seus membros.>

Novos tempos

Tudo isso revela uma nova cena no universo fashion, que abriu seus horizontes, superou barreiras de idiomas e atravessou continentes em busca de novos rostos, belezas e valores. Atrelar a imagem aos asiáticos é entender e assumir que apenas os padrões americano ou europeu já não são suficientes para sustentar não só o consumo, mas a moda como meio de expressão de um tempo e da globalização.>

Isso pode ser visto dentro e fora das passarelas. Por exemplo, a marca Ami Paris não realizou desfile, mas aproveitou a proximidade da semana de moda para lançar sua coleção Cinema, com peças desenvolvidas em parceria com o ator Choi Woo Shik, integrante do elenco do filme Parasita (ganhador de quatro estatuetas do Oscar em 2020, incluindo a de melhor filme), e atualmente na nova série Um Amor de Cinema (Netflix). Vale ressaltar que as parcerias não se limitam a roupas: a cantora Jennie (Blackpink) foi o rosto escolhido para apresentar a linha de joias da Chanel, assim como sua colega de grupo, Rose, que fotografou para a joalheria Tiffany. Já o ator Lee JunHo, que esteve recentemente no Brasil, é embaixador da marca de relógios Piaget.>

Coolhunter bem feito

“As parcerias entre marcas de luxo e artistas sul-coreanos representam uma estratégia muito inteligente de marketing e demonstram cada vez mais a importância do trabalho de pesquisa do coolhunter, aliado não só ao designer ou criativo da marca, mas a uma equipe multidisciplinar que pense em como decodificar esses sinais em ações para posicionar e atualizar a marca. Esses artistas possuem uma influência extraordinária, especialmente entre os consumidores jovens da Geração Z e Millennials, não apenas na Ásia, mas globalmente falando”, salienta Phaedra Brasil, especialista em design estratégico, com grande experiência no mercado de moda.>

Impacto contemporâneo

De acordo com Phaedra, quando o BTS se torna embaixador da Louis Vuitton, Jisoo da Dior ou Jennie do Blackpink representa a Chanel, isso gera um impacto imediato não somente nas redes sociais, mas, ainda mais, nas vendas. “Esta conexão confere às marcas uma relevância cultural contemporânea e permite que acessem mercados demográficos que talvez não conseguissem alcançar pelos meios tradicionais. Não só as marcas de luxo de moda, eu arrisco dizer, que a maioria das marcas e produtos não dialogam de uma forma que faça sentido para as novas gerações. E muitas se valem da receita de sucesso que as mantém vivas até hoje. As marcas de luxo têm enfrentado este desafio de não parecerem antiquadas, buscando frescor, estética única, modernidade e novos significados nos artistas K-pop”, enfatiza a especialista.>

Phaedra também chama atenção para o fato de marcas como Calvin Klein, que não são consideradas de alto luxo, também se beneficiarem dessa estratégia ao associar sua imagem a valores como inovação e diversidade, características muito valorizadas pelo público jovem global. “Para mim, o que torna essa tendência particularmente fascinante é como ela reflete uma mudança no epicentro da influência cultural global, com a Coreia do Sul emergindo como uma potência capaz de encantar e seduzir através da Hallyu (termo que se refere à popularização da cultura sul-coreana). As marcas europeias tradicionais reconheceram isso e, em vez de resistir, abraçaram essa nova realidade… sem perder suas essências”, salienta.>

Talento e estilo