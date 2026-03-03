NOVELA DAS 6

Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:00

Candinho (Sergio Guizé) com o burro Policarpo em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai esquentar em Êta Mundo Melhor! nesta terça (3). Candinho provará que sua conexão com Policarpo é de outro mundo. Após sentir que o amigo estava em perigo, ele foge de Zulma e chega no momento exato em que os capangas de Sandra tentam envenenar o burro.



Mas nem tudo é drama. O capítulo traz a chegada da filha de Sônia, que entra em trabalho de parto na pensão de Margarida, mobilizando todo mundo.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Cunegundes está mais impossível que nunca: a 'boca de fogo' decidiu que quer ser a nova Miss Piracema. Será que o mundo está pronto?