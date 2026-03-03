Candinho salva Policarpo da morte e flagra envenenamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (3)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de março de 2026 às 16:00
O clima vai esquentar em Êta Mundo Melhor! nesta terça (3). Candinho provará que sua conexão com Policarpo é de outro mundo. Após sentir que o amigo estava em perigo, ele foge de Zulma e chega no momento exato em que os capangas de Sandra tentam envenenar o burro.
Mas nem tudo é drama. O capítulo traz a chegada da filha de Sônia, que entra em trabalho de parto na pensão de Margarida, mobilizando todo mundo.
Cunegundes está mais impossível que nunca: a 'boca de fogo' decidiu que quer ser a nova Miss Piracema. Será que o mundo está pronto?
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.