Babu provoca Ana Paula Renault com música improvisada e reacende clima tenso no BBB 26

Durante o Castigo do Monstro, sister discute com ator e troca farpas também com Alberto Cowboy

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:29

Durante o Castigo do Monstro, sister discute com ator e troca farpas
Durante o Castigo do Monstro, sister discute com ator e troca farpas

A tarde desta terça-feira (3) foi marcada por mais um embate no Big Brother Brasil 26. Enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa, Ana Paula Renault virou alvo de provocações de Babu Santana, com quem já havia discutido anteriormente.

Em tom irônico, o ator improvisou uma música direcionada à sister e apresentou a “homenagem” na frente dos colegas. Ao final, ainda lançou uma pergunta provocativa, sugerindo que poderia até comandar um suposto fã-clube dela.

A jornalista reagiu imediatamente e afirmou que estava focada em cumprir a punição. O comentário abriu espaço para novas alfinetadas sobre desempenho em provas e estratégias dentro do jogo.

Quem também resolveu entrar na discussão foi Alberto Cowboy, que criticou a postura de Ana Paula e trocou indiretas com a sister. O bate-boca se estendeu por alguns minutos e chamou a atenção dos demais participantes que acompanhavam tudo da área da piscina.

