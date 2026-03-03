REALITY SHOW

Babu provoca Ana Paula Renault com música improvisada e reacende clima tenso no BBB 26

Durante o Castigo do Monstro, sister discute com ator e troca farpas também com Alberto Cowboy

Heider Sacramento

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:29

Durante o Castigo do Monstro, sister discute com ator e troca farpas Crédito: Reprodução/Globoplay

A tarde desta terça-feira (3) foi marcada por mais um embate no Big Brother Brasil 26. Enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa, Ana Paula Renault virou alvo de provocações de Babu Santana, com quem já havia discutido anteriormente.

Em tom irônico, o ator improvisou uma música direcionada à sister e apresentou a “homenagem” na frente dos colegas. Ao final, ainda lançou uma pergunta provocativa, sugerindo que poderia até comandar um suposto fã-clube dela.

Babu canta música autoral pra Ana Paula e pergunta: "Gostou? Será que eu posso ser presidente do seu fã clube?" ? #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/WSbniiscLS — Big Brother Brasil (@bbb) March 3, 2026

A jornalista reagiu imediatamente e afirmou que estava focada em cumprir a punição. O comentário abriu espaço para novas alfinetadas sobre desempenho em provas e estratégias dentro do jogo.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25