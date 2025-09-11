MÚSICA

Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Cantor mostrou dia de malhação nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:36

Caetano Veloso na academia Crédito: Reprodução/Instagram

Caetano Veloso exibiu sua rotina de treinos na academia. O cantor de 83 anos mostrou nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), um dia de malhação, com pesos e bola de pilates.

Na legenda, o artista brincou: "Como bem disse @paulalavigne: A meta é estar tão bem quanto @neymatogrosso! Já fez seu exercício de hoje?". Citado pelo baiano, Ney Matogrosso é um ano mais velho: tem 84.

Nos comentários, vários seguidores deixaram elogios. "Excelente meta", disse uma pessoa. "Tá lindo", elogiou outra. "Amo! Painho lindo fazendo o bíceps deitado, de boa! A meta é ser Caetano!", comentou mais uma. "Meta de vida: estar no auge igual meus ídolos na melhor idade", afirmou uma quarta seguidora.