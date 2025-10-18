Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De mocinho a vilão: abacate gera alerta mundial e consumo passa a preocupar médicos e nutricionistas

Considerado um “superalimento” nos últimos anos, o abacate agora entra na mira de especialistas, que alertam para riscos no consumo excessivo e contraindicações importantes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 08:33

Entenda como o abacate foi de mocinho a vilão na alimentação
Entenda como o abacate foi de mocinho a vilão na alimentação Crédito: Freepik

Durante anos, o abacate foi exaltado como o “ouro verde” da alimentação saudável. Mas novas análises de especialistas e entidades de saúde colocam em xeque seu consumo irrestrito, principalmente para determinados grupos de risco.

Embora seja fonte de gorduras boas e nutrientes valiosos, o abacate pode representar um perigo silencioso se ingerido de forma inadequada ou por pessoas com condições específicas de saúde.

Receitas com abacate

Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Torta de abacate com amêndoas (Imagem: Amallia Eka | Shutterstock) por Imagem: Amallia Eka | Shutterstock
Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock) por Imagem: itaci | Shutterstock
Salada de batata-doce com grão-de-bico, abacate e espinafre (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock) por Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock
Musse de abacate com chocolate e chia (Imagem: Natashamam | Shutterstock) por Imagem: Natashamam | Shutterstock
Salada de rúcula com amora, abacate e queijo feta (Imagem: DronG | Shutterstock) por Imagem: DronG | Shutterstock
1 de 6
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock

Do "superaliemento" ao alerta mundial

O abacate conquistou o paladar, e a dieta, de milhões de pessoas ao redor do mundo. Rico em gorduras monoinsaturadas, vitaminas e minerais, foi por muito tempo exaltado como um aliado da boa forma e da saúde do coração.

Leia mais

Imagem - Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Imagem - Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

Eles estão entre nós! Conheça os primeiros humanos capazes de viver debaixo d'água

Imagem - Pesquisa revela que IAs são treinadas para ignorar humanos e favorecer outros robôs

Pesquisa revela que IAs são treinadas para ignorar humanos e favorecer outros robôs

Além disso, sua textura cremosa e sabor neutro tornaram a fruta presença constante em receitas salgadas e doces, de torradas matinais a smoothies proteicos.

Contudo, a Organização de Consumidores e Usuários (OCU) da Espanha e especialistas em nutrição têm reforçado alertas sobre os efeitos adversos de seu consumo excessivo. O que antes era unanimidade começa a dividir opiniões no campo da alimentação saudável.

Isso não significa que a fruta seja “vilã”, mas, assim como qualquer alimento, o abacate exige equilíbrio e atenção às particularidades de cada organismo. Entender suas contraindicações é essencial para evitar riscos à saúde.

Leia mais

Imagem - Nutricionista revela café da manhã anti-inflamatório que ajuda a emagrecer e dá mais energia

Nutricionista revela café da manhã anti-inflamatório que ajuda a emagrecer e dá mais energia

Imagem - Descoberta revela que esse analgésico barato pode ajudar a prevenir vários tipos de câncer

Descoberta revela que esse analgésico barato pode ajudar a prevenir vários tipos de câncer

Imagem - Você vai se arrepender se não colocar uma Espada-de-São-Jorge dentro de sua casa

Você vai se arrepender se não colocar uma Espada-de-São-Jorge dentro de sua casa

As contradições que poucos conhecem 

O impacto de qualquer alimento depende não apenas de sua composição nutricional, mas também de fatores como frequência de consumo, quantidade ingerida e condições individuais. No caso do abacate, certos grupos devem redobrar a atenção.

Pessoas com problemas renais, por exemplo, podem ter complicações devido ao alto teor de potássio da fruta.

Outro ponto relevante está no teor calórico: cerca de 150 kcal a cada 100 g. Em dietas com restrição calórica, o consumo descontrolado pode dificultar a perda de peso ou até favorecer o ganho indesejado de gordura corporal.

Além disso, quem tem alergia ao látex precisa ficar atento. A chamada “síndrome látex-fruta” pode desencadear reações alérgicas em indivíduos sensíveis, e o abacate é uma das principais frutas envolvidas nesse tipo de resposta.

Problemas digestivos e desinformação

Apesar de saudável, o abacate contém sorbitol, um álcool de açúcar que pode causar desconfortos gastrointestinais como cólicas, gases e diarreia em pessoas sensíveis. Isso ocorre porque o sorbitol não é totalmente absorvido pelo intestino, levando à fermentação e aos sintomas incômodos.

Paralelamente, há uma onda de desinformação sobre seus supostos “poderes milagrosos”. Muitos acreditam que o abacate pode curar doenças, acelerar a perda de peso ou até ter efeito afrodisíaco, nenhuma dessas afirmações tem respaldo científico sólido.

Embora contenha fibras e antioxidantes, a fruta não deve ser vista como solução isolada para problemas de saúde. Especialistas alertam que a base de uma boa alimentação é a variedade, e não a supervalorização de um único ingrediente.

Substitutos saudáveis para equilibrar a dieta

Reduzir ou moderar o consumo de abacate não significa abrir mão de uma dieta rica em nutrientes. Outras frutas podem desempenhar papéis semelhantes, com benefícios igualmente poderosos.

Morangos, por exemplo, são abundantes em vitamina C e antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico e contribuindo para a saúde cardiovascular.Cerejas e mangas são opções tropicais que oferecem sabor, versatilidade e proteção contra radicais livres, além de ajudarem na digestão graças ao teor de fibras.

Kiwis e mamões completam a lista de alternativas nutritivas, com vitaminas, minerais e compostos bioativos que fortalecem o organismo.

Ao diversificar o cardápio, você reduz riscos associados ao consumo excessivo de um único alimento e aproveita uma gama mais ampla de benefícios à saúde. A chave está no equilíbrio, e não em um “alimento milagroso”.

Mais recentes

Imagem - Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil

Léo Pereira vence Tainá Castro na Justiça; ex terá de pagar R$ 200 mil
Imagem - 'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!
Imagem - Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

Dia do Médico: veja mensagens para enviar para o WhatsApp de quem cuida de você ou algum ente querido

MAIS LIDAS

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos
01

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 15 mortos e 17 feridos

Imagem - Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil
02

Concurso do Corpo de Bombeiros tem 356 vagas e salário de até R$15,2 mil

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
03

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
04

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil