Polícia Civil trabalha com efetivo 35% abaixo do necessário, diz parecer do TCE

Bahia apresenta a menor taxa de elucidação de homicídios do país; Polícia Civil é responsável pelas investigações dos crimes



Maysa Polcri

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 05:30

Especialista diz que é necessário ampliar o corpo técnico responsável pelas investigações. Crédito: Divulgação/SSP-BA

A Polícia Civil, responsável pela investigação dos crimes, também enfrenta uma defasagem em seu contingente. Segundo parecer dos auditores do TCE, o efetivo atual é 35% menor do que o necessário. São apenas 5.831 policiais em um estado que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registra em média 6 mil homicídios por ano.

Com efetivo insuficiente e altos índices de violência, a Bahia apresenta a menor taxa de elucidação de homicídios do país. Em 2022, apenas 15% dos 5.044 casos foram solucionados, conforme dados do Instituto Sou da Paz.

Na avaliação do especialista Fabrício Rebelo, fundador do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança (Cepedes), o enfrentamento da criminalidade vai além da simples falta de efetivo policial. Para ele, o estado precisa atuar em duas frentes para combater com eficácia as facções criminosas. Além de reforçar o policiamento nas ruas, é necessário ampliar o corpo técnico responsável pelas investigações.

“Também é necessário que, além dessa preocupação meramente quantitativa, haja um esforço para capacitar melhor os policiais, para que, no momento em que realizam as prisões, essas detenções não apresentem irregularidades que possam ser exploradas no âmbito judicial e resultem na soltura dos criminosos. Para que a gente não fique com aquela sensação de estar enxugando gelo”.