Festival leva cinema a 14 cidades da Chapada Diamantina em setembro

Além das exibições de filmes, a programação do Facine inclui oficinas, rodas de conversa e ações educativas

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:40

Facine Crédito: Iago Aquino/Divulgação

Entre os dias 4 e 13 de setembro, 14 cidades da Chapada Diamantina recebem a terceira edição do Festival de Cinema Ambiental (Facine) da Chapada Diamantina. Com 43 filmes selecionados, o evento destaca produções audiovisuais que discutem temas como preservação ambiental, saberes tradicionais e a relação entre território e identidade cultural.

As obras serão exibidas em mostras temáticas com títulos como Recordar, Resistir, Regenerar, Reflorestar, Retomar e Recaatingar. Os filmes, oriundos de 17 estados brasileiros, refletem sobre os impactos da degradação ambiental e as formas de resistência de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades rurais.

Além das exibições, a programação do Facine inclui oficinas, rodas de conversa e ações educativas. No encerramento, haverá um plantio de mudas nativas na comunidade Tapuya, em Riacho das Palmeiras, distrito de Seabra. Já no dia 11 de setembro, em Igatu, será realizada uma caminhada ecológica com participação da raizeira e liderança local Tuninha.

Desde sua criação, o Facine propõe um modelo de festival descentralizado e itinerante, levando o cinema a locais como escolas, bibliotecas, pontos de cultura, universidades e territórios indígenas e quilombolas. As sessões acontecem presencialmente em cidades como Lençóis, Mucugê, Iraquara, Andaraí, Seabra, entre outras. Além disso, os filmes também poderão ser assistidos online por meio da plataforma Bombozila.

O festival busca fomentar o debate socioambiental por meio da linguagem audiovisual, apostando no cinema como ferramenta para provocar reflexões e estimular mudanças. Nas duas edições anteriores, mais de 70 filmes foram exibidos para um público estimado em dez mil pessoas, entre sessões virtuais e presenciais.

O Facine é patrocinado pela Neoenergia Coelba, Instituto Neoenergia e Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, da Secretaria de Cultura e da Secretaria da Fazenda.

Serviço:

Data: 4 a 13 de setembro (programação inteiramente gratuita)

Local: 14 cidades da Chapada Diamantina