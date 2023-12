'Minha vida sem meu poodle tava muito triste': Amora Mautner e Walcyr Carrasco fazem as pazes

Walcyr Carrasco revelou que ele e Amora Mautner, diretora da novela Elas por Elas, da Rede Globo, fizeram as pazes. No Instagram, o escritor contou que eles se estranharam, mas não disse a causa do desentendimento.



"A gente andava se estranhando, mas caiu a minha ficha. (A minha porque sou teimoso e briguento. Quem lutou pela amizade foi ela) Se eu a amo tanto, e ela nunca deixou de me querer bem, por que permitir que uma bobagem abale essa amizade tão linda? Foi um lindo reencontro! Agora, Amora não sairá da minha vida!", entregou ele na rede social nesta sexta-feira, 15.