AMALDIÇOADO?

Quatro turistas morrem no mesmo hotel em apenas três meses

Ibiza Rocks Hotel suspendeu temporariamente seus eventos após tragédias

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de julho de 2025 às 14:24

Ibiza Rocks Hotel Crédito: Divulgação

Um hotel quatro estrelas em Ibiza, na Espanha, suspendeu temporariamente os eventos que promovia após uma série de tragédias em sequência. Quatro jovens turistas morreram em um intervalo de apenas três meses no Ibiza Rocks Hotel. O caso mais recente aconteceu no início desta semana, vitimando o jogador de hóquei no gelo Gary Kelly, de apenas 19 anos.>

Considerado um jovem astro do esporte, o escocês caiu da sacada do terceiro andar do hotel durante a madrugada da última segunda-feira (21) e morreu no local. Segundo informações da Guarda Civil à BBC, o caso foi tratado como uma morte aparentemente acidental. Ele já tinha atuado em equipes como Dundee Stars, Aberdeen Lynx e Whitley Warriors.>

Duas semanas antes, uma outra tragédia no mesmo empreendimento. Um turista escocês de 26 anos, identificado como Evan Thomson, morreu ao cair da sacada do sexto andar enquanto celebrava seu aniversário com amigos, no dia 7 de julho. >

Na ocasião, familiares criticaram a forma como a administração do hotel pela forma como lidou com o ocorrido. Eles afirmaram que as atividades foram retomadas normalmente menos de uma hora e meia após a tragédia, com publicações nas redes sociais que promoviam uma festa na piscina.>

Duas outras mortes foram registradas no hotel entre os dias 26 e 30 de abril. Primeiro, uma jovem italiana de 19 anos caiu do quarto andar após tentar acessar seu quarto pela varanda da área comum, por estar sem o cartão de acesso. >

Quatro dias depois, uma turista britânica de 33 anos sofreu uma parada cardíaca. Ela morreu antes da chegada de socorro. As autoridades policiais declararam não haver indícios de circunstâncias suspeitas.>

Depois da morte de Gary Kelly, a administração do Ibiza Rocks Hotel decidiu paralisar os eventos turísticos "em razão da gravidade da situação e por respeito aos envolvidos". "A prioridade é apoiar os afetados e seus entes queridos durante este momento incrivelmente difícil e auxiliar plenamente as autoridades em suas investigações. A segurança e o bem-estar de nossos hóspedes são, e sempre serão, nossa maior prioridade", afirmou a direção do local, em comunicado.>