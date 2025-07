CONSTRANGIDA

Fernanda Paes Leme fica vermelha após Paulo Vilhena falar de perda de virgindade: 'Momento da revanche'

Ator relembrou acordo com a artista do seu ponto de vista

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de julho de 2025 às 13:01

Fernanda Paes Leme e Paulo Vilhena Crédito: Reprodução

Fernanda Paes Leme ficou vermelha ao ouvir o outro lado de uma história que sempre conta: a perda da virgindade com o ator Paulo Vilhena. Ela já falou algumas vezes publicamente sobre sua "primeira vez" com o ator, na época em que os dois estrelavam a série Sandy & Júnior (1999 - 2002). Agora, foi a vez do artista dar seu ponto de vista;>

A atriz tocou no assunto mais uma vez durante seu podcast, O Grande Surto. Ela estava relembrando das primeiras vezes vividas durante a adolescência em meio às gravações do seriado juvenil. "A primeira vez que fumei maconha, a primeira vez que transei...Foi com você, é verdade, que loucura", comentou.>

Paulinho Vilhena então brincou: "Agora, a gente pode falar disso. São 29 podcasts que a Fernanda já passou, falando que eu tirei a virgindade dela. Agora, tenho o momento para me defender". >

Na sequência, ele relembrou um acordo que tinha com Fernanda. "Essa mulher hoje, mãe, um dia falou para mim: 'Eu vou querer perder minha virgindade e eu acho que é com você'. Eu falei: 'Olha só, querida, estou totalmente a disposição. Quando você decidir, você pode me ligar e a gente vai resolver isso de uma forma muito carinhosa e amiga'", relatou.>

A atriz perguntou: "Eu amei que foi uma coisa: 'Você passou uma vida me expondo e agora chegou o momento da revanche. Gostei porque foi o seu ponto de vista, como você enxergou. Você enxergou dessa forma? Foi bem racional". Paulinho concordou: "Você estava bem esclarecida com o seu desejo, resolvida. A gente estava em um ambiente seguro de amizade, relação", disse.>

O artista exaltou o fato de os dois terem vivido uma união de muita confiança dentro do elenco do seriado. "Você estava bem esclarecida com o seu desejo. Tinha isso que a gente estava em um ambiente totalmente seguro de amizade e relação", afirmou.>