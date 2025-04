QUEM GANHA?

Inteligências artificiais preveem resultado da partida entre Bahia e Ceará no Brasileirão

ChatGPT acredita em um placar favorável ao Bahia, em 18º lugar na tabela, e Meta AI aposta no Ceará, na 4º colocação

Marina Branco

Publicado em 21 de abril de 2025 às 19:00

ChatGPT e Meta AI Crédito: ChatGPT

Todo torcedor fica ansioso às vésperas de um jogo de seu time, sonhando em antecipar o resultado do confronto. Mesmo que isso não seja possível, a ansiedade pode diminuir com as conversas, palpites ou até tecnologias que tentam prever o futuro. Por isso, o CORREIO perguntou a opinião do ChatGPT e da Meta AI, do WhatsApp, sobre o confronto entre Bahia e Ceará pela quinta rodada do Brasileirão nesta segunda-feira (21).>

A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, com a bola rolando às 20h e o Bahia tentando sair da zona de rebaixamento, após empatar com Santos, Corinthians e Mirassol e perder para o Cruzeiro nas rodadas passadas. Quanto ao resultado, GPT e Meta discordaram, apostando no triunfo do Bahia e no do Ceará, respectivamente.>

De acordo com o GPT, o Bahia tem chances de vencer por 2 a 1: "O confronto nordestino promete ser equilibrado, mas o momento vivido pelas equipes indica um leve favoritismo para o time baiano. Historicamente, os duelos entre Bahia e Ceará são marcados pelo equilíbrio. Em 59 confrontos, o Bahia venceu 23 vezes, o Ceará venceu 16, e houve 20 empates", analisou. >

"No entanto, considerando apenas partidas oficiais, o Ceará leva vantagem, com 13 vitórias contra 11 do Bahia, além de 10 empates. Esses números mostram que se trata de um clássico regional tradicional, sempre disputado. Na temporada atual, o Bahia vem em boa fase. Após uma campanha sólida em 2024, quando terminou o Brasileirão na oitava colocação, o clube investiu em reforços e iniciou 2025 com ambição", avaliou.>

Quanto ao adversário, o Chat não foi tão otimista. "Já o Ceará retorna à Série A nesta temporada após conquistar o acesso no ano passado. A equipe alvinegra vem tentando se firmar novamente na elite do futebol brasileiro, enfrentando adversários com maior rodagem e estrutura. O time tem demonstrado competitividade, mas ainda passa por um processo de adaptação ao nível mais alto do campeonato", opinou.>

"Diante disso, o Bahia surge como favorito para o confronto. Jogando em casa e vivendo um momento de maior estabilidade, o Tricolor de Aço deve se impor diante de sua torcida. A previsão é de um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados, mas com o Bahia aproveitando melhor as oportunidades", comentou o GPT.>