Ceni defende novato Fredi Lippert contra o Cruzeiro: 'Ele vai continuar com a gente'

O Bahia perdeu de 3 a 0 para a Raposa no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Marina Branco

Publicado em 18 de abril de 2025 às 01:51

Bahia x Cruzeiro Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro pela quarta rodada do Brasileirão representou uma oportunidade talvez frustrada para o jovem zagueiro vindo da base Fredi Lippert. Em meio às lesões dos defensores Gabriel Xavier e Kanu, operado na mesma quinta-feira (17) do jogo, Fredi recebeu uma chance, mas no jogo errado. >

Na coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni defendeu a atuação do jovem e afirmou que o resultado não teve a ver com ele. "É difícil avaliar um defensor quando o jogo termina 3 a 0. Mas, analisando friamente o jogo do Fredi, acho que ele teve personalidade. Jogou, deu bons passes, tentou bolas longas — que a maioria dos jogadores colocaria para a lateral — e tentou dar o passe. É um jovem promissor. Não tem absolutamente nenhuma culpa individual no jogo de hoje. Foi um problema coletivo, e a responsabilidade é toda nossa", disse.>

"Ele já fez dois jogos com a gente, se não me engano. Entrou no Campeonato Baiano, começou jogando também. Tem como principal característica a construção. Vai se desenvolver, tem 18 anos apenas. Infelizmente, perdemos dois zagueiros por um período maior", comentou.>

Gabriel Xavier e Kanu estão no departamento médico, sendo que o segundo teve o calcanhar de Aquiles atingido e precisou ser operado. "O Kanu fez uma cirurgia hoje. Desejamos uma breve volta aos gramado. E o Gabriel, que já está fora há algum tempo, ainda deve levar mais umas duas ou três semanas para voltar a ser opção. E é nesse momento que aparece a oportunidade para os jovens", afirmou Ceni.>