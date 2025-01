JOIA TRICOLOR

Aos 16 anos Ruan Pablo celebra primeiro gol pelo profissional do Bahia: ‘Emocionado pra caralho’

Jogador marcou contra o Jequié e dedicou o tento para a mãe

Aos 16 anos, Ruan Pablo vive o sonho de todo garoto apaixonado por futebol. Joia da base tricolor, o atacante entrou no segundo tempo da partida contra o Jequié, na noite desta quarta-feira (29), pelo Baianão, e marcou o primeiro gol como profissional. >

O tento saiu aos 48 minutos do 2º tempo e fechou o triunfo do Esquadrão por 3x1, no estádio Waldomiro Borges. Após a partida, Ruan dedicou o gol para a mãe e não escondeu a emoção. >