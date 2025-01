EX-TREINADOR

Renato Paiva se derrete pela torcida do Bahia e diz que foi mal interpretado no tricolor

Português concedeu entrevista e falou sobre a passagem pelo Esquadrão

Paiva foi questionado sobre ter afirmado que se importava apenas com a avaliação que era feita da porta do CT para dentro. O treinador respondeu que foi mal interpretado e se declarou para a torcida tricolor. >

“De todas as torcidas que eu tive eu amo a torcida do Bahia, apesar deles dizerem que não. Desafiei toda a gente a achar uma declaração minha contra a torcida do Bahia e ninguém encontrou. Mas uma vez eu tive uma declaração que foi mal interpretada quando eu disse que quem me avalia é quem está todos os dias nos treinos. Quem vê os treinos todos os dias, quem vê as minhas palestras aos jogadores, o plano de jogo que definimos pós jogo. E essa figura era o Cadu Santoro, o diretor desportivo. Esse é aquele que me avalia", iniciou Paiva, antes de completar: >