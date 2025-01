CAMPEONATO BAIANO

Bahia x Jequié: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Esquadrão entra em campo nesta quarta-feira (29), no estádio Waldomiro Borges

O Bahia vai encarar mais um desafio no Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (29), o Esquadrão encara o Jequié, no estádio Waldomiro Borges, pela 5ª rodada do estadual. Fora de casa, o técnico Rogério Ceni escalará um time bem modificado. >