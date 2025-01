EM BOA FASE

Destaque no time principal, joia da base renova contrato com o Bahia

Lateral Kauã Davi foi puxado para o elenco principal por Ceni e não decepcionou

Aos 21 anos, Kauã Davi está aproveitando bem a chance no Bahia. Titular do time alternativo nos primeiros três jogos do tricolor no Campeonato Baiano, o garoto foi puxado por Rogério Ceni para o elenco principal e não decepcionou na goleada por 4x0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste. >