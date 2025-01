AUSÊNCIA SENTIDA

Ceni explica situação do zagueiro Vitor Hugo, que ainda não foi relacionado pelo tricolor

Defensor participou da pré-temporada em Girona

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 02:00

Vitor Hugo durante treino do Bahia em Girona, na Espanha Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Presente na pré-temporada do Bahia, em Girona, na Espanha, o zagueiro Vitor Hugo não foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni nos dois primeiros jogos do Esquadrão na temporada. O defensor ficou fora dos triunfos sobre Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, e Porto, no Baianão. >

Neste domingo (26), após o duelo contra o Porto, na Fonte Nova, Rogério Ceni explicou a ausência do defensor. Segundo ele, o atleta se machucou durante os treinos. >

"Ele [Vitor Hugo] está lesionado. Infelizmente ele sentiu durante a pré-temporada, não é nem uma lesão. É um incômodo, acho que na região do músculo reto femoral, o médico pode explicar melhor, mas já está parado há uns sete, oito dias. Senão estaria no jogo. Conto com ele e com o David Duarte, que também está com lesão", disse o treinador. >

O sistema defensivo do Bahia tem sofrido com lesões neste início de ano. Além de Vitor Hugo e David Duarte, também estão em tratamento do departamento médico: o zagueiro Gabriel Xavier e os laterais Arias e Iago Borduchi. O meia Michel Araújo completa a lista dos machucados. >

Por conta dos desfalques, Ceni tem utilizado jogadores que inicialmente estavam fora dos planos do elenco principal. O zagueiro Marcos Victor, que atuou nos três primeiros jogos do time alternativo no Baianão, foi titular ao lado de Kanu neste domingo. >