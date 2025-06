SERÁ QUE VINGA?

Ex-craque da Seleção Brasileira é anunciado como novo técnico de clube da Série B

Alex Souza, ex-meia com passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba e Seleção, vai treinar o Operário-PR

Ídolo de clubes como Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba e Fenerbahçe, da Turquia, o ex-meio-campista Alex, que também defendeu a Seleção Brasileira, foi anunciado como novo treinador do Operário-PR, time que está na Série B do Campeonato Brasileiro. O astro estava sem clube desde janeiro quando deixou o Antalyaspor, da Turquia. >

Zé Roberto Lucini, que foi auxiliar técnico de Alex na equipe turca, se desligou do Paraná para reeditar a parceria com o craque no Operário. Como técnico, o ex-jogador também pelo time sub-20 do São Paulo e o principal do Avaí.>