MODO GOLEADOR ATIVADO

Volante artilheiro, Erick mostra faro de gol apurado em início no Bahia

Jogador tricolor balançou as redes pela Copa do Nordeste e Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 14:46

Erick marcou dois gols nos primeiros dois jogos pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Enquanto o Bahia tenta encontrar um centroavante matador, um outro jogador do elenco tem mostrado habilidade para balançar as redes. O volante Erick ativou o modo artilheiro e marcou nos dois primeiros jogos que fez na temporada. >

Contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, e o Porto, no Campeonato Baiano, ele mostrou oportunismo e um bom senso de colocação para ficar no lugar certo para receber o passe e anotar os gols.>

Os tentos marcados pelo jogador não são bem uma surpresa. Logo que chegou ao Bahia, Erick destacou que, apesar de ajudar na marcação, gosta de chegar na área como elemento surpresa. Qualidade que vem fazendo a diferença para o time.>

“Me notabilizei por essa capacidade, de poder atacar, ajudar na marcação. Não gosto de comparação, acompanhei a temporada do Jean Lucas, que foi muito bem. Se assemelha um pouco, chegar na área, chegar na marcação. Vigor físico apurado. Mas a minha preferência mesmo é segundo volante, chegar bastante, ajudar na construção. O volante que chega na área tem certa vantagem sobre a linha de defesa, que está preocupada com os atacantes. A maioria dos meus gols foram nessas infiltrações. Muito difícil de marcar essa jogada. E procuro aprimorar isso para fazer mais gols e participar com assistências. Acredito que vou contribuir muito”, detalhou Erick.>

Durante a pré-temporada em Girona, na Espanha, o próprio Rogério Ceni destacou a qualidade do jogo aéreo de Erick e apontou que utilizaria o jogador mais perto da área adversária. >

“O Erick é um menino que tem uma infiltração muito boa e um jogo aéreo muito bom no segundo pau, apesar de ter somente 1,76 m”, disse Ceni ao TNT Sports.>

Quando atuava no Athletico-PR, o volante também era familiarizado com o gol. Na temporada passada, ele anotou seis gols e deu duas assistências. Já em 2023, foram oito bolas nas redes adversárias e seis passes para os companheiros. Enquanto em 2022, o jogador participou diretamente de cinco gols do rubro-negro: quatro tentos e uma assistências.>

Desde que foi lançado entre os profissionais, o recorde de Erick foi registrado pelo Operário-PR. Em 2018, o volante marcou nove gols. Marca que ele pode superar pelo Bahia se mantiver o aproveitamento. >

“Muito feliz pelo trabalho que venho desenvolvendo, mas ainda temos muitos triunfos para conquistar”, celebrou Erick. >

Dupla afinada>

Por sinal, não é apenas Erick que está chamando atenção neste início de ano. Outro que começou a temporada inspirada foi o atacante Ademir, que lidera as estatísticas quando o assunto são as assistências.>

Contra o Sampaio Corrêa, o camisa 7 distribuiu três passes para os companheiros. Ele ainda cobrou a falta que originou o quarto gol tricolor, marcado contra pelo atacante Alan. >

Diante do Porto, Ademir saiu do banco de reservas e, na jogada individual, iniciou a construção do tento que confirmou o triunfo azul, vermelho e branco na Fonte Nova.>

“Feliz demais, só evoluindo. É não deixar cair. Temos coisas grandes para conquistar”, comemorou o atacante. >