PELO BAIANÃO

Bahia abre check-in para o clássico contra o Vitória na Fonte Nova

Primeiro Ba-Vi do ano será disputado neste sábado (1º)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 18:33

Torcida do Bahia já pode marcar presença no primeiro Ba-Vi do ano Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia abriu o check-in para o primeiro clássico Ba-Vi do ano. Os sócios torcedores do clube da antiga modalidade com acesso garantido já podem confirmar presença no duelo que será realizado neste sábado (1º), às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. >

Como o Bahia é o mandante da partida, apenas os tricolores terão acesso ao estádio, já que o duelo será com torcida única. >

A confirmação na partida pode ser feita através do site da Fonte Nova, do Portal do Sócio ou da plataforma Ingresse. >

Após o período de check-in para os sócios, o Bahia iniciará a venda dos ingressos para que não possui a reserva dos bilhetes. O primeiro dia será destinado aos sócios da modalidade Esquadrão de Aço. >

No segundo dia, os sócios Esquadrão da Sorte poderão comprar as entradas. O público geral terá acesso aos ingressos a partir do terceiro dia de vendas.>