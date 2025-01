FORA DE CASA

Bahia ganha reforço na zaga para duelo contra o Jequié

Tricolor fez último treino antes de jogo pelo Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 15:24

Bahia fez o último treino antes de pegar o Jequié, pelo Baianão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está pronto e pode ter novidades para o confronto com o Jequié, nesta quarta-feira (29), às 19h15, no estádio Waldomiro Borges, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. >

Nesta terça-feira (28), o tricolor realizou o último treino e fechou a preparação para o duelo. Machucado desde a pré-temporada, o zagueiro Vitor Hugo treinou normalmente no campo e deve integrar a delegação no interior do estado. >

Vitor ficou fora dos dois primeiros jogos do elenco principal do Bahia. Rogério Ceni chegou a explicar que ele estava em tratamento e que por isso não tinha sido utilizado ainda. >

Outro que foi para o campo foi o atacante Willian José. Ele chegou ao tricolor depois do restante do elenco e estava aprimorando a questão física. Durante a pré-temporada, Ceni afirmou que o centroavante iria demorar um pouco mais para estrear. >

Contra o Jequié, o Bahia utilizará um time reserva. O Esquadrão tem rodado elenco neste início de ano, mas quer aproveitar a semana para preparar a equipe para o Ba-Vi, marcado para o próximo sábado (1º), na Fonte Nova. >

Vitor Hugo embarcou com o elenco para Jequié Crédito: Letícia Martins/EC Bahia