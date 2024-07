JOIA TRICOLOR

Conheça Ruan Pablo, atacante de 16 anos que tem multa de R$ 1 bilhão e será novidade do Bahia contra o Atlético-GO

Cria da base tricolor, jovem jogador desperta o interesse do futebol europeu

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 12:51

Atacante Ruan Pablo em ação pelo time sub-20 do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia terá uma novidade no confronto com o Atlético-GO, nesta quarta-feira (24), às 21h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Aos 16 anos, o atacante Ruan Pablo foi relacionado pela primeira vez no time principal e está à disposição do técnico Rogério Ceni. O garoto é considerado uma joia da base tricolor e desperta o interesse do futebol europeu.

Nascido no bairro de Itinga, em Salvador, Ruan Pablo chegou ao Bahia em 2019, e não demorou para chamar atenção. Aos 15 anos, ele já estava integrado ao elenco sub-20, sendo um dos destaques da equipe. Esse ano, o jogador marcou dois gols no Brasileirão da categoria e foi peça importante na conquista do Campeonato Baiano, balançando as redes no jogo de ida e participando de outro tento no confronto da volta, contra o Vitória.

No dia que completou 16 anos, Ruan Pablo assinou contrato profissional com o Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Jogador mais novo do elenco do Bahia, Ruan vive um sonho no Esquadrão. Na última terça-feira (23), dia em que completou 16 anos, renovou o contrato com o clube baiano até 2027 e recebeu a notícia de que iria integrar a delegação no confronto com o Atlético-GO. Ele já vinha treinando com o elenco principal sob o comando de Rogério Ceni.

“É uma felicidade dupla, né. Meu aniversário e meu primeiro contrato profissional com o Bahia. Sou muito grato a esse clube, sempre me deu tudo, cuidou de mim e agora sinto que posso retribuir. Meu sangue é tricolor e vou mostrar isso em campo”, disse o garoto ao site oficial do Bahia.

A expectativa no talento de Ruan Pablo é tão grande que o Esquadrão e o Grupo City estipularam multa de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) para clubes de fora do país que queiram contratar o atleta. As cifras são uma forma da equipe se proteger do assédio do futebol europeu.

Ruan Pablo é uma das joias da base do Bahia e tem multa de R$ 1,2 bilhão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Recentemente o atacante foi destaque no jornal AS, da Espanha. A publicação comparou Ruan Pablo aos jovens Endrick e Vitor Roque, afirmando que “outro fenômeno está por vir”. Vale lembrar que Endrick foi vendido pelo Palmeiras ao Real Madrid, enquanto Vitor Roque foi negociado pelo Athletico-PR ao Barcelona.

"Ruan Pablo é um atacante de 2008, 1,83m de altura, poderoso, com ótima movimentação de ambas as pernas e um mano a mano devastador. Um talento avassalador para o qual já foi desencadeada uma carreira na Europa. Os grandes clubes da Inglaterra e também da Espanha já abordaram o jogador para segui-lo. Na verdade, as agências mais importantes também se posicionaram para procurar um entendimento com o seu agente antes de completarem 16 anos. Outro caso de Endrick ou Vitor Roque já pode estar se formando", diz trecho da matéria.

"Ruan Pablo, atacante de 15 anos surpreende e chama a atenção, mesmo que o clube tricolor queira quase escondê-lo para continuar moldando-o" Jorge García Hernández jornalista espanhol

Apesar de ter sido relacionado pela primeira vez para um jogo do time principal, Ruan Pablo vem sendo observado por Rogério Ceni. Em janeiro, o atacante foi um dos atletas da base que participaram da pré-temporada em Manchester, na Inglaterra. Na ocasião, Ruan impressionou a comissão técnica nos treinos. Mesmo com a pouca idade, o jovem não se intimidou com a marcação de atletas mais velhos.