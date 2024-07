NOVA MARCA

Ruan Pablo se torna o jogador mais jovem a defender o Bahia em uma competição oficial; veja lista

Atacante de 16 anos entrou em campo no duelo contra o Atlético-GO

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 07:57

Ruan Pablo comemora gol de Jean Lucas que evitou derrota do Bahia em Goiânia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Novidade do Bahia contra o Atlético-GO, o atacante Ruan Pablo estabeleceu uma nova marca no tricolor. Ao entrar no segundo tempo do empate com o Dragão, ele se tornou o jogador mais jovem a defender o clube baiano em uma competição oficial.

A estreia de Ruan Pablo entre os profissionais aconteceu apenas um dia após ele ter completado 16 anos. O atacante superou o companheiro Roger Gabriel, que entrou em campo pela primeira vez com 16 anos e 14 dias e até então era o jogador mais jovem a defender o tricolor.

Em janeiro, Ruan Pablo já havia estabelecido o recorde de atleta mais novo do clube em um jogo oficial. Na ocasião, ele tinha 15 anos, cinco meses e 25 dias quando participou do amistoso contra o Blackburn Rovers, durante a pré-temporada em Manchester, na Inglaterra. O duelo terminou empatado em 3x3.

Confira a lista de jogadores mais novos a entrar em campo pelo Bahia de acordo com o EC Bahia Números:

Ruan Pablo - 16 anos, 0 meses e 1 dia

Roger Gabriel - 16 anos, 0 meses e 14 dias

Jorge -16 anos, 3 meses e 18 dias

Beijoca - 16 anos, 4 meses e 21 dias

MULTA DE R$ 1 BILHÃO E INTERESSE DA EUROPA

Considerado uma das joias da base do Bahia, Ruan Pablo vem se destacando no tricolor. Nascido no bairro de Itinga, em Salvador, ele chegou ao Esquadrão em 2019 e desde então tem queimado etapas.

No ano passado, aos 15 anos, ele foi promovido ao sub-20 e se firmou na equipe. Na última terça-feira (23), dia em que completou 16 anos, o atacante renovou o contrato com o Bahia até o fim de 2027. O novo vínculo prevê multa de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) para clubes de fora do Brasil.