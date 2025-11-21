DESFALQUE

Herói do Vitória contra o Palmeiras, Thiago Couto vira dúvida para decisão contra o Sport

Goleiro fechou o gol no empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, na última quarta-feira (21)

Yan Inácio

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:08

Goleiro Thiago Couto Crédito: Divulgação

O próximo embate do Vitória para se manter na Série A será contra o lanterna e já rebaixado Sport, no próximo domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro. O problema é que o goleiro Thiago Couto, que fechou o gol no empate heróico contra o vice-líder Palmeiras na última rodada, pode ficar de fora da partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

Thiago Couto está no Vitória emprestado pelo Sport. Por questões contratuais, para escalar o goleiro no jogo, a diretoria rubro-negra precisa pagar uma multa de R$ 1,5 milhão ao Leão da Ilha, o que foi feito recentemente com Lucas Halter, contra o Botafogo.

Segundo o GE, o Vitória tentou desenhar um acordo para que o Sport escalasse o goleiro Gabriel, emprestado pelo rubro-negro ao clube cearense, mas o guarda-redes está suspenso por excesso de cartões amarelos e não pode ir a campo. Por isso, a diretoria cearense fez mão de ferro e não quis abrir mão da multa.

A defesa das redes rubro-negras agora está nas mãos do goleiro Yuri Sena, de 26 anos, que embora tenha sido relacionado em algumas rodadas, ainda não estreou no Brasileirão. O goleiro da base Davi, de 19 anos, também é uma opção.

Titular desde a grave lesão de Lucas Arcanjo, Thiago Couto vinha sendo bastante criticado pela torcida rubro-negra por falhas em outras partidas, mas, contra o Verdão, teve uma atuação extraclasse, digna de aplausos.

Ao todo, Thiago Couto fez nove defesas, sendo seis em finalizações de dentro da área, evitando um total de 2,52 gols esperados. Ele também afastou três bolas aéreas. Além disso, em seu quinto jogo com a camisa do Leão, terminou sem ser vazado pela terceira vez.

Após a grande atuação, o goleiro fez questão de destacar a importância do resultado e dividir os méritos com o restante do grupo e, claro, com a equipe de preparação de goleiros do clube, liderada por Itamar Ferreira, com auxílio de Paulo Moussê, ex-arqueiro do Vitória.