Histórico: Mirassol garante vaga inédita na Libertadores de 2026

Time do interior paulista garantiu vaga antes mesmo de entrar em campo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:05

Reinaldo, do Mirassol
Reinaldo, do Mirassol Crédito: Reprodução

A campanha histórica do Mirassol ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (20): o clube do interior paulista confirmou presença na Copa Libertadores de 2026, a primeira de sua história. A classificação veio antes mesmo da bola rolar novamente - graças ao triunfo do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, resultado que impediu qualquer equipe fora do G7 de alcançar o Leão caipira.

Horas antes, o Mirassol já havia dado um passo importante ao arrancar um empate contra o Santos, chegando aos 60 pontos. A soma abriu 14 de vantagem justamente sobre o Tricolor paulista, oitavo colocado, e, com apenas quatro rodadas pela frente - 12 pontos em disputa - assegurou a vaga antecipada, ainda que não necessariamente na fase de grupos.

Mirassol faz campanha histórica

Com média de 5.831 torcedores por jogo, o Mirassol levou 29.153 pessoas ao Estádio Campos Maia em seus cinco jogos como mandante nesta Série A. A taxa de ocupação do estádio, que tem capacidade para 14.534 torcedores, foi de 40,1% até aqui por Divulgação/Mirassol
Tricolor foi goleado pelo Mirassol por 5x1 por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Mirassol 1x1 Vitória - 17ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucho em ação na derrota contra o Mirassol por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia volta a enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol - R$ 290 por Divulgação
Vitória e Mirassol empataram em 1 a 1 neste sábado (26) por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória e Mirassol empataram em 1 a 1 neste sábado (26) por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x Mirassol pela Série B de 2023 por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Gamalho está no Mirassol por Robson Mendes/Arquivo Correio
Yuri Lima no Mirassol por Reprodução
Bahia x Mirassol na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Reinaldo, do Mirassol por Reprodução
1 de 13
Com média de 5.831 torcedores por jogo, o Mirassol levou 29.153 pessoas ao Estádio Campos Maia em seus cinco jogos como mandante nesta Série A. A taxa de ocupação do estádio, que tem capacidade para 14.534 torcedores, foi de 40,1% até aqui por Divulgação/Mirassol

Atualmente em quarto lugar, o time dirigido pelo técnico Mozart segue mirando ainda mais alto. A distância para o Fluminense, primeiro clube fora da zona de classificação direta, é de seis pontos, o que mantém o objetivo de permanecer no G5 e transformar a campanha surpreendente em algo ainda maior.

O próximo compromisso é já nesta segunda-feira, quando o Mirassol recebe o Ceará pela 35ª rodada. A partida começa às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, onde a torcida promete lotar as arquibancadas para celebrar a conquista inédita.

Tags:

Libertadores Mirassol

