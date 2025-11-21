Histórico: Mirassol garante vaga inédita na Libertadores de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:05
A campanha histórica do Mirassol ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (20): o clube do interior paulista confirmou presença na Copa Libertadores de 2026, a primeira de sua história. A classificação veio antes mesmo da bola rolar novamente - graças ao triunfo do Corinthians por 3 a 1 sobre o São Paulo, resultado que impediu qualquer equipe fora do G7 de alcançar o Leão caipira.
Horas antes, o Mirassol já havia dado um passo importante ao arrancar um empate contra o Santos, chegando aos 60 pontos. A soma abriu 14 de vantagem justamente sobre o Tricolor paulista, oitavo colocado, e, com apenas quatro rodadas pela frente - 12 pontos em disputa - assegurou a vaga antecipada, ainda que não necessariamente na fase de grupos.
Mirassol faz campanha histórica
Atualmente em quarto lugar, o time dirigido pelo técnico Mozart segue mirando ainda mais alto. A distância para o Fluminense, primeiro clube fora da zona de classificação direta, é de seis pontos, o que mantém o objetivo de permanecer no G5 e transformar a campanha surpreendente em algo ainda maior.
O próximo compromisso é já nesta segunda-feira, quando o Mirassol recebe o Ceará pela 35ª rodada. A partida começa às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, onde a torcida promete lotar as arquibancadas para celebrar a conquista inédita.