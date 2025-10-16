Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo golpe no WhatsApp espalha vírus por mensagens disfarçadas de boletos; entenda

Saiba como malware funciona e veja como se previnir

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:08

Whatsapp
Whatsapp Crédito: Shutterstock

Um novo golpe vem atingindo usuários do WhatsApp no Brasil. Trata-se do vírus Sorvepotel, um malware (software malicioso) que chega em mensagens com anexos ZIP ou links falsos, muitas vezes disfarçadas de recibos, boletos e orçamentos e enviadas por contatos conhecidos.

Esses arquivos podem conter um atalho do Windows que aciona scripts que instalam malwares no dispositivo quando ativados. Em sessões ativas do WhatsApp Web, o vírus pode se aproveitar para encaminhar o arquivo infectado para todos os contatos e grupos do usuário, criando uma infecção de dispositivos em massa.

Em nota enviada à CNN, a assessoria de imprensa do Whatsapp declarou que está tomando medidas para prevenir os golpes. “Estamos sempre trabalhando para tornar o WhatsApp o lugar mais seguro para a comunicação privada, e é por isso que criamos camadas de proteção que oferecem mais contexto sobre com quem você está conversando ao receber uma mensagem de alguém que você não conhece — além de proteger suas conversas pessoais com a criptografia de ponta a ponta", diz o comunicado.

Os truques do WhatsApp

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução
A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo por Reprodução
Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática por Reprodução
É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp se você tiver um backup prévio salvo, seja no Google Drive (Android) ou iCloud (iPhone) por Imagem gerada por IA
Transcrição das conversas é um dos recursos disponíveis no WhatsApp por Divulgação
WhatsApp cria conexões mais eficientes e abre novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock
Favoritos no WhatsApp permite encontrar aquelas pessoas com quem você mais conversa por Divulgação
O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
1 de 9
Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução

Como se proteger

Não abra anexos ou links suspeitos, mesmo que venham de contatos conhecidos.

Desconfie de mensagens que pedem ações imediatas.

Confirme a origem de e-mails, números e links antes de acessar.

Mantenha antivírus e aplicativos atualizados.

Meta AI do WhatsApp

É simples ocultar o chat do Meta AI por Reprodução
WhatsApp: assistente funciona analisando padrões de conversa por Imagem gerada por IA
Muitos usuários do Whatsapp preferem manter suas conversas livres de IA  por Shutterstock
Meta AI consome recursos do celular e aumenta o gasto de bateria e prejudica a performance  (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
WhatsApp: Também há risco de informações falsas ou fabricadas por Shutterstock
IA torna ainda mais difícil manter foco durante o uso do WhatsApp por Shutterstock
Segundo o WhatsApp, as mensagens são criptografadas e confidenciai por Reprodução
WhatsApp: O assistente não acessa outros chats nem o microfone do celular por Reprodução/WABetaInfo
Abra a conversa, toque nos três pontos e selecione "Excluir conversa". (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
Após a ação, o contato deixa de aparecer na lista de bate-papos ativos por Divulgação
1 de 10
É simples ocultar o chat do Meta AI por Reprodução

Fique atento a mensagens suspeitas

Essas mensagens podem:

Conter erros de digitação;

Pedir para clicar em links, baixar apps ou compartilhar dados pessoais.

Solicitar dinheiro, informar prêmios ou ofertas falsas.

Fingir ser alguém que você conhece.

Leia mais

Imagem - Homem que aplicava “golpe do encontro” e ameaçava vítimas com faca é preso

Homem que aplicava “golpe do encontro” e ameaçava vítimas com faca é preso

Imagem - Prefeitura de cidade na Bahia alerta para golpe de até R$ 15 mil

Prefeitura de cidade na Bahia alerta para golpe de até R$ 15 mil

Imagem - Conheça o novo golpe com canetas emagrecedoras

Conheça o novo golpe com canetas emagrecedoras

O que fazer se for atacado

Desconecte o dispositivo da internet.

Faça uma varredura com o antivírus.

Troque suas senhas.

Alerte seus contatos.

Registre um boletim de ocorrência digital.

Mais recentes

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários
Imagem - Enfermeira que aplicou anestesia em jovem morta durante cirurgia estética é indiciada

Enfermeira que aplicou anestesia em jovem morta durante cirurgia estética é indiciada
Imagem - Saiba quem Lula escolheu indicar como novo ministro do STF

Saiba quem Lula escolheu indicar como novo ministro do STF

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)
01

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)
03

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

Imagem - Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos
04

Tarot dos Anjos: fim de outubro terá amores do passado, perdão e novos começos