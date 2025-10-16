"SORVEPOTEL"

Novo golpe no WhatsApp espalha vírus por mensagens disfarçadas de boletos; entenda

Saiba como malware funciona e veja como se previnir

Yan Inácio

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:08

Whatsapp Crédito: Shutterstock

Um novo golpe vem atingindo usuários do WhatsApp no Brasil. Trata-se do vírus Sorvepotel, um malware (software malicioso) que chega em mensagens com anexos ZIP ou links falsos, muitas vezes disfarçadas de recibos, boletos e orçamentos e enviadas por contatos conhecidos.

Esses arquivos podem conter um atalho do Windows que aciona scripts que instalam malwares no dispositivo quando ativados. Em sessões ativas do WhatsApp Web, o vírus pode se aproveitar para encaminhar o arquivo infectado para todos os contatos e grupos do usuário, criando uma infecção de dispositivos em massa.

Em nota enviada à CNN, a assessoria de imprensa do Whatsapp declarou que está tomando medidas para prevenir os golpes. “Estamos sempre trabalhando para tornar o WhatsApp o lugar mais seguro para a comunicação privada, e é por isso que criamos camadas de proteção que oferecem mais contexto sobre com quem você está conversando ao receber uma mensagem de alguém que você não conhece — além de proteger suas conversas pessoais com a criptografia de ponta a ponta", diz o comunicado.

Os truques do WhatsApp 1 de 9

Como se proteger

Não abra anexos ou links suspeitos, mesmo que venham de contatos conhecidos.

Desconfie de mensagens que pedem ações imediatas.

Confirme a origem de e-mails, números e links antes de acessar.

Mantenha antivírus e aplicativos atualizados.

Meta AI do WhatsApp 1 de 10

Fique atento a mensagens suspeitas

Essas mensagens podem:

Conter erros de digitação;

Pedir para clicar em links, baixar apps ou compartilhar dados pessoais.

Solicitar dinheiro, informar prêmios ou ofertas falsas.

Fingir ser alguém que você conhece.

O que fazer se for atacado

Desconecte o dispositivo da internet.

Faça uma varredura com o antivírus.

Troque suas senhas.

Alerte seus contatos.