Novo golpe no WhatsApp espalha vírus por mensagens disfarçadas de boletos; entenda

Yan Inácio
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:08
Um novo golpe vem atingindo usuários do WhatsApp no Brasil. Trata-se do vírus Sorvepotel, um malware (software malicioso) que chega em mensagens com anexos ZIP ou links falsos, muitas vezes disfarçadas de recibos, boletos e orçamentos e enviadas por contatos conhecidos.
Esses arquivos podem conter um atalho do Windows que aciona scripts que instalam malwares no dispositivo quando ativados. Em sessões ativas do WhatsApp Web, o vírus pode se aproveitar para encaminhar o arquivo infectado para todos os contatos e grupos do usuário, criando uma infecção de dispositivos em massa.
Em nota enviada à CNN, a assessoria de imprensa do Whatsapp declarou que está tomando medidas para prevenir os golpes. “Estamos sempre trabalhando para tornar o WhatsApp o lugar mais seguro para a comunicação privada, e é por isso que criamos camadas de proteção que oferecem mais contexto sobre com quem você está conversando ao receber uma mensagem de alguém que você não conhece — além de proteger suas conversas pessoais com a criptografia de ponta a ponta", diz o comunicado.
Os truques do WhatsApp
Não abra anexos ou links suspeitos, mesmo que venham de contatos conhecidos.
Desconfie de mensagens que pedem ações imediatas.
Confirme a origem de e-mails, números e links antes de acessar.
Mantenha antivírus e aplicativos atualizados.
Essas mensagens podem:
Conter erros de digitação;
Pedir para clicar em links, baixar apps ou compartilhar dados pessoais.
Solicitar dinheiro, informar prêmios ou ofertas falsas.
Fingir ser alguém que você conhece.
Desconecte o dispositivo da internet.
Faça uma varredura com o antivírus.
Troque suas senhas.
Alerte seus contatos.
Registre um boletim de ocorrência digital.