SUPREMO

Saiba quem Lula escolheu indicar como novo ministro do STF

Advogado-geral da União, Jorge Messias, pode ocupar vaga deixada por Luís Roberto Barroso

Metrópoles

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:30

Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

O presidente Lula decidiu indicar o atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada à coluna Igor Gadelha por pelo menos cinco auxiliares e aliados do petista.

Messias será indicado para a vaga do ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente da Corte, aos 67 anos de idade — o magistrado poderia ter continuado no STF até os 75 anos.