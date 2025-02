RECÔNCAVO

Rainha do Congo visita Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira

Comitiva passou por locais históricos da cidade

A rainha Diambi Kabatusuila, monarca do povo Bakwa Luntu da República Democrática do Congo, visitou a Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Acompanhada pela prefeita Eliana Gonzaga, a rainha participou de um tour por três locais de grande relevância histórica e cultural para a cidade, reforçando os laços entre a história africana e a identidade local. >