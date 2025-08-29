TEMPO

Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana

Clima deve ficar instável nos próximos dias

Yan Inácio

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:07

Tempo nublado, com temperatura amena, na Barra Crédito: Foto: Evandro Veiga/CORREIO

O clima de Salvador no final de semana que vem aí será instável. É o que aponta a previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil (Codesal) nesta sexta-feira (29).

Até o fim do dia de hoje, o céu deve permanecer claro ou parcialmente nublado, com 40% de chances de chover, a temperatura mínima é de 20º e máxima de 30º.

Chuva em Salvador ao longo dos anos 1 de 61

O sábado (30) terá céu parcialmente nublado, com 60% de chances de chuva. A temperatura mínima é de 20º graus, com máxima de 29º.

Já no domingo (31), o céu será completamente nublado ou apenas parcialmente, com 70% de chances de chuva. As temperaturas seguem as mesmas, mínima de 20° e máxima de 29°.