Confira a previsão do tempo para Salvador neste final de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 15:07
O clima de Salvador no final de semana que vem aí será instável. É o que aponta a previsão do tempo divulgada pela Defesa Civil (Codesal) nesta sexta-feira (29).
Até o fim do dia de hoje, o céu deve permanecer claro ou parcialmente nublado, com 40% de chances de chover, a temperatura mínima é de 20º e máxima de 30º.
Chuva em Salvador ao longo dos anos
O sábado (30) terá céu parcialmente nublado, com 60% de chances de chuva. A temperatura mínima é de 20º graus, com máxima de 29º.
Já no domingo (31), o céu será completamente nublado ou apenas parcialmente, com 70% de chances de chuva. As temperaturas seguem as mesmas, mínima de 20° e máxima de 29°.