Homem é preso após cobrar R$ 380 de estacionamento para turistas no Pelourinho

Yan Inácio
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:07
Um homem foi preso, na tarde desta quinta-feira (28), sob suspeita de extorquir um casal de turistas no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador.
Segundo a Polícia Militar (PM), o casal acionou os agentes para relatar que um indivíduo cobrou R$ 60,00 por um estacionamento irregular e supostos serviços turísticos. Depois, o suspeito coagiu e constrangeu o turistas a pagarem R$ 320,00 adicionais.
Após a denúncia, os PMs foram até o local e prenderam o suspeito, que foi levado para a Delegacia do Turista (DELTUR), onde foi realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de extorsão.
Desde o início do ano, ao menos oito pessoas já foram presas por cobrar valores 'abusivos' em pinturas corporais em pontos turísticos da capital baiana. Na última segunda-feira (25), duas mulheres foram detidas após serem acusadas de extorquir duas turistas do Pará com a cobrança de R$ 400 pelas pinturas feitas sem consentimento das vítimas.
O que fazer nesses casos?
Casos como estes podem ser denunciados de forma imediata por meio do telefone 190 ou do Disque Denúncia (181), para que equipes da Polícia Militar possam ser acionadas com rapidez.
Além do Disk Denúncia, é possível buscar policiais militares nas ruas e relatar o ocorrido. Os casos deste tipo são registrados junto à unidade da Polícia Civil que atende à região.