SALVADOR

Dupla é detida no Centro Histórico após cobrar R$ 400 a turistas por pinturas tribais

Pinturas foram feitas sem autorização e cada uma das mulheres teria que pagar R$ 200

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:26

Pintura é comum em Salvador Crédito: Reprodução

Duas mulheres foram detidas na manhã de segunda-feira (25), no Largo do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, após serem acusadas de extorquir duas turistas paraenses com a cobrança de R$ 200 cada por pinturas corporais feitas sem consentimento.

Segundo relato das vítimas à polícia, as suspeitas se apresentaram como pintoras tribais, realizaram a pintura corporal sem autorização e, em seguida, exigiram o pagamento. Policiais militares do 18º Batalhão foram acionados pelas turistas e conseguiram localizar as mulheres, que foram encaminhadas à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deltur), onde a ocorrência foi registrada.

Esse tipo de abordagem tem se repetido em pontos turísticos da capital baiana. No início do mês, um homem foi preso na região do Farol da Barra após cobrar R$ 130 de uma turista por uma pintura corporal feita sem negociação prévia. Já em fevereiro, também na Barra, dois suspeitos foram detidos após turistas denunciarem terem sido pintados à força e cobrados em R$ 250.