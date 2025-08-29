TIROTEIO

PM de folga se joga em córrego para prender assaltante na Avenida Paralela

Suspeito já acumula diversas passagens pela polícia e foi liberado do presídio por decisão judicial

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:23

Tiroteio na Avenida Paralela Crédito: Reprodução

O homem preso após uma troca de tiros durante uma perseguição policial, no início da tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, foi detido por um policial militar que estava de folga no momento da ação. Ele se jogou em um córrego para capturar o suspeito, que já acumula diversas passagens pela polícia e foi liberado do presídio por decisão judicial há dois anos. Ele foi preso nas imediações da entrada do Imbuí.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) responde a inquéritos por roubo, furto, ameaça, injúria e porte de arma branca. Antes de ser liberado pela Justiça, o suspeito, que não teve identidade divulgada, estava detido no Conjunto Penal de Valença, no Baixo Sul do estado. A decisão que concedeu liberdade ao homem é de 2023.

Ele foi capturado por equipes do Batalhão Gêmeos e por policiais do Batalhão de Choque. Um deles é um policial militar que estava de folga e passava pela Avenida Paralela no momento da tentativa de fuga do assaltante. As investigações indicam que o suspeito roubou um ônibus na Avenida Tancredo Neves, momentos antes da perseguição.

