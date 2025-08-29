Acesse sua conta
PM de folga se joga em córrego para prender assaltante na Avenida Paralela

Suspeito já acumula diversas passagens pela polícia e foi liberado do presídio por decisão judicial

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:23

Tiroteio na Avenida Paralela
Tiroteio na Avenida Paralela Crédito: Reprodução

O homem preso após uma troca de tiros durante uma perseguição policial, no início da tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, foi detido por um policial militar que estava de folga no momento da ação. Ele se jogou em um córrego para capturar o suspeito, que já acumula diversas passagens pela polícia e foi liberado do presídio por decisão judicial há dois anos. Ele foi preso nas imediações da entrada do Imbuí.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) responde a inquéritos por roubo, furto, ameaça, injúria e porte de arma branca. Antes de ser liberado pela Justiça, o suspeito, que não teve identidade divulgada, estava detido no Conjunto Penal de Valença, no Baixo Sul do estado. A decisão que concedeu liberdade ao homem é de 2023.

Ele foi capturado por equipes do Batalhão Gêmeos e por policiais do Batalhão de Choque. Um deles é um policial militar que estava de folga e passava pela Avenida Paralela no momento da tentativa de fuga do assaltante. As investigações indicam que o suspeito roubou um ônibus na Avenida Tancredo Neves, momentos antes da perseguição.

Veja imagens da ação policial

Suspeito de roubo foi preso no início da tarde desta sexta (29), no Imbui por Vitor Barreto/Ascom SSP-BA
Suspeito de roubo foi preso no início da tarde desta sexta (29), no Imbui por Vitor Barreto/Ascom SSP-BA
Suspeito de roubo foi preso no início da tarde desta sexta (29), no Imbui por Vitor Barreto/Ascom SSP-BA
Suspeito de roubo foi preso no início da tarde desta sexta (29), no Imbui por Vitor Barreto/Ascom SSP-BA
1 de 4
Suspeito de roubo foi preso no início da tarde desta sexta (29), no Imbui por Vitor Barreto/Ascom SSP-BA

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do Batalhão Gêmeos realizava rondas quando foi acionada para averiguar uma denúncia relativa ao crime. Quando o homem foi localizado pela polícia, entrou no córrego para tentar fugir. Os policiais dispararam contra o suspeito, que foi capturado depois de mais de 30 minutos de buscas. O tráfego de veículos ficou lento na região, e cerca de 20 policiais participaram da ocorrência.

