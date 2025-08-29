PM de folga se joga em córrego para prender assaltante na Avenida Paralela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:23
O homem preso após uma troca de tiros durante uma perseguição policial, no início da tarde desta sexta-feira (29), na Avenida Paralela, foi detido por um policial militar que estava de folga no momento da ação. Ele se jogou em um córrego para capturar o suspeito, que já acumula diversas passagens pela polícia e foi liberado do presídio por decisão judicial há dois anos. Ele foi preso nas imediações da entrada do Imbuí.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) responde a inquéritos por roubo, furto, ameaça, injúria e porte de arma branca. Antes de ser liberado pela Justiça, o suspeito, que não teve identidade divulgada, estava detido no Conjunto Penal de Valença, no Baixo Sul do estado. A decisão que concedeu liberdade ao homem é de 2023.
Ele foi capturado por equipes do Batalhão Gêmeos e por policiais do Batalhão de Choque. Um deles é um policial militar que estava de folga e passava pela Avenida Paralela no momento da tentativa de fuga do assaltante. As investigações indicam que o suspeito roubou um ônibus na Avenida Tancredo Neves, momentos antes da perseguição.
Veja imagens da ação policial
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do Batalhão Gêmeos realizava rondas quando foi acionada para averiguar uma denúncia relativa ao crime. Quando o homem foi localizado pela polícia, entrou no córrego para tentar fugir. Os policiais dispararam contra o suspeito, que foi capturado depois de mais de 30 minutos de buscas. O tráfego de veículos ficou lento na região, e cerca de 20 policiais participaram da ocorrência.