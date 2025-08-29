OPORTUNIDADE

IF Baiano anuncia 3,6 mil vagas em cursos técnicos gratuitos

Saiba como se candidatar

Maysa Polcri

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:23

Campus Uruçuca do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) Crédito: Divulgação

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) anunciou a abertura do processo seletivo 2026 para cursos técnicos de nível médio. São mais de 3,6 mil vagas gratuitas, distribuídas em 14 campi e polos de Educação a Distância (EaD) no interior da Bahia. As inscrições podem ser realizadas de 1º de setembro a 12 de outubro de 2025, de forma online, por meio de formulários digitais, ou presencialmente nos campi e polos de apoio.

As oportunidades contemplam diferentes áreas da educação profissional e tecnológica, entre elas: agropecuária, agroindústria, alimentos, informática, meio ambiente, turismo, zootecnia, administração, química, guia de turismo, entre outros.

Na modalidade integrada ao Ensino Médio, são ofertadas vagas para estudantes que concluíram ou vão concluir o 9º ano do ensino fundamental até a data da matrícula. Os cursos têm duração de três anos e a seleção é realizada por meio da análise do histórico escolar do ensino fundamental.

Nos cursos subsequentes presenciais, as vagas são destinadas a candidatos que já concluíram o Ensino Médio. O critério de ingresso é a ordem de inscrição e a manifestação de interesse, conforme previsto em edital.

A modalidade subsequente EaD amplia as possibilidades de acesso, oferecendo cursos técnicos em polos de apoio localizados em diversos municípios da Bahia. Voltada a quem já concluiu o ensino médio, a classificação será feita por ordem de inscrição.

O processo seletivo conta com reserva de vagas para garantir o acesso dos estudantes da rede pública. Nos cursos integrados, 70% das vagas são destinadas a quem cursou integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Nos subsequentes, tanto presenciais quanto a distância, 50% das vagas são reservadas a egressos do ensino médio da rede pública