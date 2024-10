ACIDENTE

Garimpeiro morre após ser atingido na cabeça durante deslizamento de pedras no norte da Bahia

O garimpeiro Felix Ribeiro, de 54 anos, morreu nesta quinta-feira (24) em um acidente na zona rural de Antônio Gonçalves, no norte do estado. Na Serra do Morro da Redenção, o homem realizava uma escavação para encontrar alguma pedra preciosa.