Do ChatGPT ao X: instabilidade derruba sites e apps pelo mundo

O impacto foi sentido em diversos países

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:17

Cloudflare
Cloudflare Crédito: Shutterstock

A Cloudflare confirmou na manhã desta terça-feira (18) que sua infraestrutura global enfrenta uma falha que pode atingir diferentes serviços ligados à companhia. Em comunicado, afirmou: “A rede global da Cloudflare está a apresentar problemas. A Cloudflare está consciente e a investigar um problema que pode afetar vários clientes. Mais detalhes serão dados assim que novas informações estiverem disponíveis”.

O impacto foi sentido em diversos países. No Brasil, o reflexo da falha começou a ser percebido por volta das 08h50 (horário de Brasília), segundo o Down Detector - plataforma que, inclusive, também apresentou dificuldade de acesso durante o pico da instabilidade. Entre os serviços afetados estavam aplicativos e sites populares, como o X (antigo Twitter) e o ChatGPT, além de sites de notícia, incluindo este CORREIO.

Em Portugal, veículos como o ECO, a agência Lusa e o Observador registraram instabilidade ao longo da manhã. A página inicial do Diário de Notícias chegou a exibir erros no lugar das imagens. A rede social X até carregava, mas não mostrava publicações.

Usuários relataram que o X não atualizava o feed e exibiu a mensagem: “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página”. 

Nos Estados Unidos, as ações da Cloudflare, que já vinham caindo levemente, ampliaram as perdas e passaram a recuar mais de 2% nas negociações prévias à abertura das bolsas de Nova Iorque.

Internet

