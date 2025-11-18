CRIME

Mãe admite que decepou cabeça do filho e jogou em lago: 'Acredito que sou bruxa'

Caso veio à tona após avó relatar desaparecimento do menino

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:32

Elena Tsukanova e a mochila em que foi achada cabeça do filho Crédito: Reproduçaõ

A polícia de Moscou prendeu, nesta semana, a professora Elena Tsukanova, de 31 anos, acusada de matar e decapitar o próprio filho, de seis anos. O caso foi descoberto depois que trabalhadores do lago Golyanovsky encontraram a cabeça da criança dentro de uma mochila roxa jogada na água.

Segundo o The U.S. Sun, Tsukanova confessou ter cometido o crime e afirmou acreditar ser uma bruxa. Durante o interrogatório, repetiu literalmente que “acreditava ser uma bruxa”, além de se descrever como uma “ponte entre mundos” e mencionar supostos “experimentos com a consciência”.

Após o alerta dos funcionários do lago, equipes policiais foram até o apartamento onde a família vivia e localizaram o torso de Miloslav na varanda. O menino tinha deficiência e não conseguia andar sem auxílio.

Os investigadores suspeitam que uma serra tenha sido usada para decapitá-lo. Facas também foram recolhidas no imóvel para perícia. Embora tenha admitido o ato, a professora não apresentou um motivo para o assassinato.

A avó havia comunicado previamente o desaparecimento da criança, dizendo acreditar que o garoto estivesse com o suposto padrasto. A filha mais velha de Tsukanova, de nove anos, não sofreu ferimentos.