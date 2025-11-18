Mãe admite que decepou cabeça do filho e jogou em lago: 'Acredito que sou bruxa'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:32
A polícia de Moscou prendeu, nesta semana, a professora Elena Tsukanova, de 31 anos, acusada de matar e decapitar o próprio filho, de seis anos. O caso foi descoberto depois que trabalhadores do lago Golyanovsky encontraram a cabeça da criança dentro de uma mochila roxa jogada na água.
Segundo o The U.S. Sun, Tsukanova confessou ter cometido o crime e afirmou acreditar ser uma bruxa. Durante o interrogatório, repetiu literalmente que “acreditava ser uma bruxa”, além de se descrever como uma “ponte entre mundos” e mencionar supostos “experimentos com a consciência”.
Após o alerta dos funcionários do lago, equipes policiais foram até o apartamento onde a família vivia e localizaram o torso de Miloslav na varanda. O menino tinha deficiência e não conseguia andar sem auxílio.
Os investigadores suspeitam que uma serra tenha sido usada para decapitá-lo. Facas também foram recolhidas no imóvel para perícia. Embora tenha admitido o ato, a professora não apresentou um motivo para o assassinato.
A avó havia comunicado previamente o desaparecimento da criança, dizendo acreditar que o garoto estivesse com o suposto padrasto. A filha mais velha de Tsukanova, de nove anos, não sofreu ferimentos.
O pai de Miloslav, que se separou de Tsukanova em junho após uma década de relacionamento, soube da morte do filho apenas pela imprensa. A acusada estudou na Universidade Estatal de Humanidades Sholokhov, em Moscou.