Mãe admite que decepou cabeça do filho e jogou em lago: 'Acredito que sou bruxa'

Caso veio à tona após avó relatar desaparecimento do menino

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:32

Elena Tsukanova e a mochila em que foi achada cabeça do filho
Elena Tsukanova e a mochila em que foi achada cabeça do filho Crédito: Reproduçaõ

A polícia de Moscou prendeu, nesta semana, a professora Elena Tsukanova, de 31 anos, acusada de matar e decapitar o próprio filho, de seis anos. O caso foi descoberto depois que trabalhadores do lago Golyanovsky encontraram a cabeça da criança dentro de uma mochila roxa jogada na água.

Segundo o The U.S. Sun, Tsukanova confessou ter cometido o crime e afirmou acreditar ser uma bruxa. Durante o interrogatório, repetiu literalmente que “acreditava ser uma bruxa”, além de se descrever como uma “ponte entre mundos” e mencionar supostos “experimentos com a consciência”.

Após o alerta dos funcionários do lago, equipes policiais foram até o apartamento onde a família vivia e localizaram o torso de Miloslav na varanda. O menino tinha deficiência e não conseguia andar sem auxílio.

Os investigadores suspeitam que uma serra  tenha sido usada para decapitá-lo. Facas também foram recolhidas no imóvel para perícia. Embora tenha admitido o ato, a professora não apresentou um motivo para o assassinato.

A avó havia comunicado previamente o desaparecimento da criança, dizendo acreditar que o garoto estivesse com o suposto padrasto. A filha mais velha de Tsukanova, de nove anos, não sofreu ferimentos.

O pai de Miloslav, que se separou de Tsukanova em junho após uma década de relacionamento, soube da morte do filho apenas pela imprensa. A acusada estudou na Universidade Estatal de Humanidades Sholokhov, em Moscou.

Tags:

Crime Rússia

