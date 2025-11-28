DESCARGAS ELÉTRICAS

Sons de relâmpagos são capturados em Marte; saiba mais sobre a descoberta

Pesquisadores documentaram 55 ocorrências de 'mini relâmpagos' ao longo de dois anos

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:30

Sons de relâmpagos são capturados em Marte; saiba mais sobre a descoberta Crédito: Divulgação/NASA

Cientistas franceses informaram que conseguiram detectar o que parecem ser sons de relâmpagos no solo de Marte. O som das descargas elétricas foi captado por um microfone em gravações do robô Perseverance. Os pesquisadores documentaram 55 ocorrências de 'mini relâmpagos' ao longo de dois anos, principalmente durante tempestades e redemoinhos de poeira. Quase todos ocorreram nos dias mais ventosos, durante essas tempestades e redemoinhos de poeira. A novidade foi anunciada na última quarta-feira (26).

De acordo com os cientistas, as descargas elétricas teriam ocorrido a menos de 2 metros do microfone instalado no topo do mastro alto do rover, parte de um sistema para examinar rochas marcianas por meio de câmeras e lasers. As faíscas da eletricidade, semelhantes às que ocorrem na Terra, são claramente audíveis em meio às rajadas de vento e às partículas de poeira que atingem o microfone.

O grupo de cientistas franceses tem procurado, junto com outros pesquisadores, por atividades elétricas e relâmpagos em Marte há meio século. A afirmação é do principal autor do estudo, Baptiste Chide, do Instituto de Pesquisa em Astrofísica e Planetologia de Toulouse. 'Isso abre um campo de investigação completamente novo para a ciência de Marte. É como encontrar uma peça que faltava no quebra-cabeça', avaliou.

Apesar disso, outros especialistas, como Daniel Mitchard, da Universidade de Cardiff, que não participou do estudo, destacam que algumas observações precisam ser realizadas, como o fato dos relâmpagos terem sido ouvidos e não vistos. A presença de raios em outros planetas é algo já confirmado em Júpiter e Saturno. Se acreditava há muito tempo de que poderia existir em Marte, mas não havia nenhuma prova concreta até agora.

A equipe de pesquisadores franceses analisou 28 horas de gravações do Perseverance, documentando episódios de 'mini relâmpagos' com base em sinais acústicos e elétricos. Essas descargas eram geradas pelos redemoinhos de poeira enquanto se moviam rapidamente e duravam poucos segundos. Já aquelas feitas por tempestades de poeira poderiam seguir até 30 minutos.

'É como uma tempestade na Terra, mas quase invisível a olho nu e com muitos estalos fracos', afirmou Chide para a CBS News. Ele descreve ainda que a atmosfera marciana é mais propensa a descargas elétricas e faíscas do que a da Terra, devido ao contato entre grãos de poeira e areia.