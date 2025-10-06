SUSTO

Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens

Um dos quatro tripulantes ficou ferido

Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:35

Embarcação pega fogo em Madre de Deus Crédito: Reprodução

Uma embarcação pegou fogo na manhã desta segunda-feira (6), em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. A balsa estava ancorada quando as chamas tiveram início e provocaram uma grande fumaça escura. Quatro pessoas estavam a bordo, sendo que uma delas foi transferida para um hospital de Salvador.

O incêndio ocorreu na região conhecida como Marezinha. A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) mobilizou uma equipe de militares para o local, com o objetivo de prestar o apoio necessário à ocorrência e iniciar a apuração dos fatos. Um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com prazo inicial de conclusão de 90 dias, foi instaurado.

Embarcação pega fogo em Madre de Deus 1 de 5

Quatro tripulantes estavam na balsa 'Pai e Filho' quando o incêndio teve início. Um dos tripulantes sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Madre de Deus para atendimento médico. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), unidade referência em queimaduras localizada em Salvador.