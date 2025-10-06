Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens

Um dos quatro tripulantes ficou ferido

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:35

Embarcação pega fogo em Madre de Deus
Embarcação pega fogo em Madre de Deus Crédito: Reprodução

Uma embarcação pegou fogo na manhã desta segunda-feira (6), em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. A balsa estava ancorada quando as chamas tiveram início e provocaram uma grande fumaça escura. Quatro pessoas estavam a bordo, sendo que uma delas foi transferida para um hospital de Salvador. 

O incêndio ocorreu na região conhecida como Marezinha. A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) mobilizou uma equipe de militares para o local, com o objetivo de prestar o apoio necessário à ocorrência e iniciar a apuração dos fatos. Um inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), com prazo inicial de conclusão de 90 dias, foi instaurado. 

Embarcação pega fogo em Madre de Deus

Embarcação pega fogo em Madre de Deus por Reprodução
Embarcação pega fogo em Madre de Deus por Reprodução
Embarcação pega fogo em Madre de Deus por Reprodução
Embarcação pega fogo em Madre de Deus por Reprodução
Embarcação pega fogo em Madre de Deus por Reprodução
1 de 5
Embarcação pega fogo em Madre de Deus por Reprodução

Quatro tripulantes estavam na balsa 'Pai e Filho' quando o incêndio teve início. Um dos tripulantes sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Madre de Deus para atendimento médico. Ele foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), unidade referência em queimaduras localizada em Salvador. 

De acordo com a Capitania dos Portos, a ação de combate ao fogo foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que conseguiu controlar o incêndio. Não foram identificados indícios de poluição hídrica na área afetada. 

Leia mais

Imagem - Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Imagem - Cantor de embarcação que naufragou na Ribeira explica acidente: 'Excesso de peso'

Cantor de embarcação que naufragou na Ribeira explica acidente: 'Excesso de peso'

Imagem - 19 mortes: comandante e dono de embarcação são condenados na tragédia de Mar Grande

19 mortes: comandante e dono de embarcação são condenados na tragédia de Mar Grande

Mais recentes

Imagem - Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia
Imagem - Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador
Imagem - Força-tarefa fiscaliza a venda de bebidas adulteradas em Salvador

Força-tarefa fiscaliza a venda de bebidas adulteradas em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
01

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador
02

Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
03

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local