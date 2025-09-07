Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Caso ocorreu na manhã deste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 15:05

Embarcação de passeio repleta de passageiros atingiu canoa em Madre de Deus Crédito: Reprodução/Instagram

Pescadores e uma criança que ocupavam uma canoa foram atropelados por uma grande embarcação de passeio em Madre de Deus, na manhã deste domingo (7). O caso foi registrado por ocupantes de um terceiro veículo náutico, que gravaram um vídeo logo após o ocorrido.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma canoa virada no mar, enquanto a embarcação maior, que teria ocasionado o acidente, está a poucos metros de distância, repleta de passageiros em pé, olhando na direção do ocorrido.

Canoa ficou virada após o acidente Crédito: Reprodução/Instagram

No vídeo, é possível ouvir a voz de três homens, que não ocupam nenhuma das embarcações envolvidas no acidente. Um deles narra o ocorrido "Aqui, ó, embarcação acaba de bater no [não identificado] aqui, ó". O segundo discute com um ocupante da embarcação maior. "Você é maluco, é? Uma criança", aponta. O último pede ajuda para socorrer quem ocupava a canoa. "Chama a ambulância", diz.

Segundo a Polícia Civil, até o momento não houve registro do acidente. A reportagem procurou a Marinha do Brasil, que afirmou estar apurando os fatos. O estado de saúde das vítimas ainda não foi confirmado, mas informações preliminares de portais de notícias locais afirmam que ninguém se feriu.

Mais recentes

Imagem - Câmeras clandestinas de monitoramento são encontradas em bairro de Salvador

Câmeras clandestinas de monitoramento são encontradas em bairro de Salvador
Imagem - Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno

Mulher é presa após dirigir carro embriagada, desacatar policiais e oferecer suborno
Imagem - Polícia apreende mais de 18 quilos de drogas em casa na cidade de Juazeiro

Polícia apreende mais de 18 quilos de drogas em casa na cidade de Juazeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade
01

Jornalista é preso após ultrapassar viatura da PM em alta velocidade

Imagem - Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'
02

Galvão Bueno expõe mágoa com Globo e chama proposta de 'desaforo'

Imagem - Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar
03

Justiça Federal na Bahia abre seleção pública com bolsa de R$ 3 mil; veja quem pode participar

Imagem - Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96
04

Corpo de Bombeiros abre concurso com 544 vagas e salário de R$ 4.572,96