ACIDENTE NO MAR

Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Caso ocorreu na manhã deste domingo (7)

Larissa Almeida

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 15:05

Embarcação de passeio repleta de passageiros atingiu canoa em Madre de Deus Crédito: Reprodução/Instagram

Pescadores e uma criança que ocupavam uma canoa foram atropelados por uma grande embarcação de passeio em Madre de Deus, na manhã deste domingo (7). O caso foi registrado por ocupantes de um terceiro veículo náutico, que gravaram um vídeo logo após o ocorrido.

De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma canoa virada no mar, enquanto a embarcação maior, que teria ocasionado o acidente, está a poucos metros de distância, repleta de passageiros em pé, olhando na direção do ocorrido.

Canoa ficou virada após o acidente Crédito: Reprodução/Instagram

No vídeo, é possível ouvir a voz de três homens, que não ocupam nenhuma das embarcações envolvidas no acidente. Um deles narra o ocorrido "Aqui, ó, embarcação acaba de bater no [não identificado] aqui, ó". O segundo discute com um ocupante da embarcação maior. "Você é maluco, é? Uma criança", aponta. O último pede ajuda para socorrer quem ocupava a canoa. "Chama a ambulância", diz.