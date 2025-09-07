Pescadores e criança em canoa são atropelados por embarcação em Madre de Deus

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 15:05
Pescadores e uma criança que ocupavam uma canoa foram atropelados por uma grande embarcação de passeio em Madre de Deus, na manhã deste domingo (7). O caso foi registrado por ocupantes de um terceiro veículo náutico, que gravaram um vídeo logo após o ocorrido.
De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma canoa virada no mar, enquanto a embarcação maior, que teria ocasionado o acidente, está a poucos metros de distância, repleta de passageiros em pé, olhando na direção do ocorrido.
No vídeo, é possível ouvir a voz de três homens, que não ocupam nenhuma das embarcações envolvidas no acidente. Um deles narra o ocorrido "Aqui, ó, embarcação acaba de bater no [não identificado] aqui, ó". O segundo discute com um ocupante da embarcação maior. "Você é maluco, é? Uma criança", aponta. O último pede ajuda para socorrer quem ocupava a canoa. "Chama a ambulância", diz.
Segundo a Polícia Civil, até o momento não houve registro do acidente. A reportagem procurou a Marinha do Brasil, que afirmou estar apurando os fatos. O estado de saúde das vítimas ainda não foi confirmado, mas informações preliminares de portais de notícias locais afirmam que ninguém se feriu.